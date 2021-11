Reigada: "Tenemos mayores posibilidades de dar las vuelta las PASO"

En diálogo con Política Argentina, la legisladora provincial y representante de Suteba, María Reigada, destacó sus expectativas en torno a las generales y valoró el trabajo de campaña en esta segunda etapa. “Se mostró mucha militancia, acercándonos a los vecinos, a tender una mano sabiendo que hubo una expresión de enojo y sufrimiento que tiene que ver con las consecuencias de la pandemia”, remarcó.

“Ahora estamos saliendo a poder reactivar la economía y poder dar respuesta a las situaciones complejas y críticas que ha dejado la pandemia por las que nos tenemos que seguir cuidando”, dijo la senadora.Para ella,Y agregó:, completó.Por otra parte, manifestó sus inquietudes sobre el comportamiento de Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. “La actitud de Macri es Dolores lo muestra como es verdaderamente. Con mucha soberbia. No se ajusta a las generalidades de la Ley. Hay duelo todavía no saldado en nuestro país y sobre todo en las familias de los submarinistas. Es tan soberbio que cree que pertenece a una casta superior que no tiene que dar respuestas”, dijo.Sobre lo de C5N, subrayó:, concluyó.