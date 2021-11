Relevaron del secreto de Estado a 7 testigos que declararán entre el miércoles y jueves

Las citaciones fueron cursadas por pedido de Mauricio Macri

Quienes fueron relevados de guardar secretos y deberán presentarse en Dolores son

El juez Martín Bava denegó la solicitud de del expresidente Macri de convocar a la presidenta del PRO y ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich, al menos en esta instancia de la investigación.

Caamaño, apuntada por Macri por los informes presentadas por la AFI que lo vinculan a espías, y Ritondo que integra la comisión de control de los organismos de inteligencia, recibirán un pliego de preguntas para responder

A partir de la firma del decreto 762/2021 por el Presidente Alberto Fernández que se publicó hoy en el Boletín Oficial,y con la autorización previa del Jefe de Estado, Alberto Fernández,, cómo sucedió en la indagatoria del expresidente que fue suspendida.: el ex ministro de Defensa; el ex Secretario General de la Presidencia,; el ex jefe de la Casa Militar,; el diputado del PRO; el ex jefe de la custodia presidencial; el actual jefe de la Casa Miliar,; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia,El magistradoPor su parte, dadas sus respectivas funciones institucionales.