Alberto Fernández: Si queremos que viva el Frente de Todos, hay que institucionalizarlo

El presidente Alberto Fernández mantuvo una entrevista exclusiva con la agencia estatal Télam donde entre otros puntos evalúo el estado de situación del Frente de Todos, subrayó el crecimiento de la economía, rechazó los cuestionamientos del macrismo y evaluó que la postpandemia debe propiciar un "debate ético" sobre la desigualdad. También advirtió que América Latina debe encaminarse a reconquistar la unidad perdida.

Tras su gira por el G20 y la cumbre climática en Glasgow, remarcó que“En momentos en que el tiempo transcurrido permite una cierta mirada retrospectiva, aparecen los efectos en la mayor parte de las sociedades que vieron la pandemia como una amenaza semejante a una guerra”, dijo en cómo la pandemia del COVID modificó las reglas de juego.En este sentido, señaló que“Desde qué ética queremos reconstruir el mundo. Lo que dejó al descubierto la pandemia es la desigualdad a nivel planetario. Una mañana nos despertamos y un virus que era imperceptible al ojo humano era capaz, no sólo de arrancar millones de vidas, sino también de dar vuelta economías”, sostuvo.También señaló que hay un replanteo sobre el Estado de Bienestar y que en Argentina tuvo su consonancia en la profundización de un esquema fiscal e impositivo progresivo.recalcó.Por otra parte, se mostró crítico de los discursos libertarios y enfatizó: “Nosotros tenemos que reconstruir un mundo distinto. No tiene sentido volver a lo mismo después de tanto dolor y pesar”.recalcó al señalar que “una de las cosas que se advierten, y es difícil de explicar, es que uno va a discutir con los acreedores de Argentina y se encuentra que hay acciones explícitas de argentinos jugando en contra de su propio país”., sostuvo al referirse a las PASO.Para Alberto Fernández,indicó.En otra línea, rechazó los planteos del ex presidenterelativos a la deuda con el FMI. “No necesitó más de cinco minutos para endeudarnos del modo en que nos endeudó.sostuvo.Por último, insistió en la necesidad de “institucionalizar” el FDT., bregó.