Kicillof: "Cada vez que le ponen el micrófono a Macri y no está bien guionado, dice la verdad"

"lo que reconocen es que le dieron un crédito político por fuera del estatuto porque se aprobó de manera inmediata un crédito inmenso"

"nos dejan la deuda y hay un efecto pandemia donde Macri, Vidal, Larreta y Santilli pueden venir a dar consejos, actúan como si fueran consultores o comentaristas" lanzó y les respondió, "'Ah pero Macri' nada, veníamos de 4 años con crisis económica y con la pandemia se apilan 6 años de una situación muy complicada"

expresó que él no tiene problemas en dialogar con nadie, "después de las elecciones tenemos que dialogar con una redistribución de ingresos y Larreta mismo dijo que no quería dialogar"

"estamos yendo a las elecciones del domingo con una situación distinta en lo sanitario, en lo económico y en las salidas"

El dirigente del Frente de Todos,y remarcó que desde el organismo, en palabras del ex presidente,En ese sentido manifestó que "si el FMI no tuviera el peso de haber cerrado un acuerdo fuera de toda lógica hubieran manifestado esa posición desde el principio" y advirtió que ve predisposición,. "Guzmán y Alberto están diciendo que el acuerdo tiene que ser posible y sostenible, por eso la negociación se está extendiendo, un acuerdo sin factibilidad no es un acuerdo", analizó en diálogo con Futurock.Kicillof continuó con sus críticas a la oposición,. También sostuvo que "hay que tomar medidas que no son cortar las indemnizaciones ni firmar en 5 minutos lo que proponga el FMI".A su vez planteó que, "hablan como si fuera otro país, como si no hubieran gobernado ellos, es una oposición que se vale de la conmoción de la pandemia y hablan como si no hubieran destruido el tejido productivo" y chicaneó, "por eso Vidal se fue de acá".El gobernador comentó que en muchas ramas se está en mejor posición que en el 2019 y que asumieron en una emergencia y se presentó una catástrofe, "la vacuna a la que se resistió la oposición es la que permite este crecimiento" resaltó yPara cerrar se refirió a las elecciones y advirtió que "se hizo un esfuerzo entre oposición y oficialismo para que las elecciones no sucedan en pandemia, pero no salió bien, fueron unas PASO extrañas" y. Sin embargo indicó que