Stolbizer afirmó que "las apariciones de Macri no le hacen bien" a Juntos

Pese a ser candidata a diputada nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires,aún sigue sufriendo discursivamente tener que compartir espacio con algunos líderes de la coalición opositora con los cuales fue muy crítica en el pasado. Es el caso, por ejemplo, de, de quienes se diferenció en algunos puntos a una semana de las elecciones legislativas.En el caso del expresidente Macri, la líder del GEN no se mostró de acuerdo con su participación en la campaña electoral y las múltiples entrevistas con polémicas declaraciones que viene dando., aseguró.Según Stolbizer, "la grieta es lo que permite a muchos ganar elecciones" mientras que lo que los políticos deberían "demostrar es que pasada la elección tenés voluntad de consensuar". En este punto, cabe señalar que el Frente de Todos ya lanzó una convocatoria al diálogo sea cual fuere el resultado electoral, pero dirigentes de JXC vienen rechazando el llamado., se justificó entrevistada en Futurock respecto de su integración JXC pese a las diferencias que marca.Asimismo adelantó que en el Congreso, de ingresar como diputada nacional construirá "un bloque" de su "partido (GEN) adentro del interbloque" de Juntos por el Cambio.En otro tramo de la entrevista, consultada por los cuestionamientos de Patricia Bullrich a la enfermedad y la intervención quirúrgica de la vicepresidenta, Stolbizer se despegó de ese punto pero compartió la opinión de la titular del PRO acerca de la supuesta postura de la ex mandataria en los "momentos importantes"., señaló la dirigente del GEN.Además, reconoció que los medios de comunicación y parte de la dirigencia política, justamente quienes comparten su espacio político, no repudiaron la agresión de Mauricio Macri a un periodista de C5N como lo hubieran hecho si el hecho hubiera sido realizado por CFK."Es posible que si Cristina hubiese hecho lo que hizo Macri con el micrófono la reacción no hubiese sido la misma. En la grieta es rentable electoralmente", sostuvo.