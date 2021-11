Almaceneros se reúnen con Feletti para sumarse al congelamiento de precios

El presidente de la(FABA),, señaló hoy que esperan llegar a un acuerdo para que los almacenes y comercios de proximidad de todo el país se sumen al programa de congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero próximo.En el encuentro, que se desarrollará en la sede central de la Secretaría, están convocados también representantes de los supermercados mayoristas, de las cadenas del interior, las principales alimenticias del país, y otros representantes de los sectores supermercadistas y de almacenes minoristas.Hasta el momento, el cumplimiento del programa en los almacenes se vio imposibilitado por la falta de márgenes, según indicó Savore, debido a la intermediación de los mayoristas en su abastecimiento, a diferencia de los supermercados y las grandes cadenas.explicó Savore.Al respecto afirmó que “los mayoristas están al borde del precio máximo y no podemos comprar al mismo precio al cual tenemos que vender”, y criticó la “distorsión” en la cadena generada por la venta al público de estas cadenas.indicó el dirigente.Luego de esa reunión, el 27 de octubre pasado, Feletti recibió a las autoridades de las grandes cadenas de comercialización mayorista del país, que se comprometieron a acercar la canasta con precios fijos a los pequeños comerciantes que proveen. “Si bien no tuvimos respuesta, no hemos sido inspeccionados ni clausurados en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires”, detalló Savore.Además, aclaró que en los almacenes, pese a no poder cumplir con los precios fijados en el programa de precios, no hubo desabastecimiento.”, señaló el presidente de la FABA.Asimismo reiteró su apoyo al acuerdo, mediante consensos, para frenar el aumento de precios. “, expresó Savore.