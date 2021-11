Contundente respuesta del FDT expone que Macri volvió a mentir sobre el préstamo del FMI

A través de un comunicado, los diputados y senadores oficialistas dejaron “en claro el carácter profundamente político del préstamo” y que el mismo “no hubiera existido” de no haber sido por la voluntad directa del ex presidente norteamericano Donald Trump.

Tambien apuntaron que "existe una responsabilidad compartida entre las autoridades argentinas de aquel momento y los funcionarios principales de este organismo multilateral, que debe ser tenida en cuenta en las negociaciones que se están llevando adelante".

Los legisladores del Frente de Todos que integran la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior desmintieron y criticaron los dichos del ex presidente sobre el uso que se le dio al préstamo del Fondo Monetario Internacional(FMI) bajo su gestión.En ese sentido, precisaron quey que "unos meses antes el gobierno de Macri había ganado las elecciones legislativas en gran parte de las provincias del país, con lo que había resultado fortalecido políticamente, y ningún análisis político pronosticaba el regreso al gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2019, sino todo lo contrario".De esta manera, indicaron que, resaltaron los parlamentarios del FDT.Para ambos bloques del oficialismo, lo que dijo este fin de semana Macri “desmiente a quienes se esforzaron por negar la existencia de una relación directa entre el proceso de endeudamiento externo y la sostenida fuga de capitales que se vivió en el país entre los años 2016 y 2019”., sostuvieron.Además de golpear con dureza los dichos del ex presidente, dan un espaldarazo al ministro de Economía, Martín Guzman, recordando que fue el funcionario actual el que aseguró que “la decisión de privilegiar a los acreedores privados en dólares cuando en el país ya no había ese dinero no fue un error sino una elección” por parte del gobierno de Cambiemos. Guzmán fue a la bicameral de Deuda este mismo año a explicar la situación y el endeudamiento bajo la gestión de Macri."El país requiere la mayor unidad de la dirigencia política para salir adelante y para no recaer nunca más en los ciclos de sobreendeudamiento externo y fuga de capitales que arruinan el futuro de nuestra sociedad. Los integrantes del Frente de Todos de esta Comisión seguimos en la lucha por una patria justa, libre y soberana", concluyeron.