Argentina reclamó "respeto a los derechos humanos" en Nicaragua

La República Argentina ratifica su histórico compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y apoya con firmeza el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) November 9, 2021

La Argentina pidió en la noche del lunes, tras los recientes comicios en Nicaragua, donde fue reelecto el presidenteque ese paísy volvió a manifestar su "preocupación" por la detención de dirigentes opositores, ante lo cual reclamóde esa nación.En una serie de mensajes en la red Twitter, la Cancillería, a cargo de, expresó queLa expresidenta chilena había dicho ante el Consejo de Derechos Humanos en Suiza que "resulta imperativo que el gobierno" de NicaraguaEl Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo además queEn privado, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores precisaron que Argentina mantiene la postura de no injerencia en asuntos externos y a la vez cuestiona "el desenlace del proceso electoral" en el país centroamericano., deslizaron.A horas de haber finalizado el acto eleccionario, mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones", aclaró la cartera que dirige Cafiero. Pero a la vez sostuvo que, sentenció la Cancillería.Fuentes diplomáticos ratificaron quede otros países "tal como lo explicita en la comunicación oficial", añadieron los portavoces. También aclararon que "nuestro país no rompe relaciones con Nicaragua y mantiene su postura de condena a los bloqueos físicos y financieros que sólo llevan a agravar el sufrimiento de su pueblo".