Feletti resaltó que a dos semanas de su lanzamiento: "El 99% cumplió con el congelamiento"

planteó que no va a tolerar que un mayorista facture por arriba del acuerdo y comentó que se reunió con los representantes de cadenas pequeñas, almacenes y supermercados chinos y algunos productores para discutir sobre el margen de ganancia

salida del congelamiento debe ser con "una canasta amplia, administrada y con relación a la política de ingresos" e indicó que no puede ser que no haya una canasta alimentaria de acceso para los ingresos de los sectores populares de forma masiva

si no se da esa discusión, "parece que la política alimentaria es repartir arroz y fideos y eso no es así, en nuestro país no es así" y alertó que como venía, "la canasta alimentaria se comía a la paritaria"

manifestó que según los controles que realizaron el viernes desde la Secretaria sobre 300 establecimientos de las grandes cadenas en Capital y el Gran Buenos Aires,y agregó que cree que el programa se va a sostener porque hay firmeza en el funcionariado. "Está subiendo el consumo y la demanda de los productos con precios congelados", resaltó.A su vez el secretario. Expresó que no hubo una respuesta inmediata pero si varias posiciones encontradas y que les dieron 15 días para llevar una propuesta aunque reconoció queEl funcionario analizó que laFeletti advirtió que, la última semana de octubre tuvimos una caída registrada", adelantó.