Deuda externa: desde el PRO ahora contradicen a Dujovne y aseguran que Monzó se equivocó

“Está clarísimo que la deuda que contrajo el gobierno fue para pagar la mochila de dinamita que nos dejó el kirchnerismo. De la deuda que tenemos hoy, 2 de cada 3 dólares vienen del kirchnerismo así que no es cierto que fuimos nosotros los que generamos esa deuda”, aseguró el ex diputado nacional y ex embajador argentino en EEUU Eduardo Amadeo.

En diálogo con, sostuvo quele dejó un país endeudado adijo el secretario de Formación del PRO, lejos de las palabras de aquellas declaraciones de un Nicolás Dujovne que habló de la bendición de haber estado el país en la etapa pre-Cambiemos con “un nivel de deuda bajísimo”.Consultado por las declaraciones de Mauricio Macri sobre el destino de la deuda obtenida con el FMI, señaló que(R)En este sentido, Amadeo aseguró que “había que evitar que el sistema bancario se quiebre y se tomó deuda para pagar la deuda que dejó el kirchnerismo”.“Entonces, la esencia del panorama que vivimos hoy se debe a la mala administración del kirchnerismo que dejó al BRCA vacio”, recalcó., y agregó:Por otra parte, cuestionó la respuesta del ex presidente de la Cámara de Diputados,, cuando en una trivia de Infobae le preguntaron quien había endeudado más al país, si Cristina o Macri. El dirigente bonaerense optó por el segundo. Algo que no cayó para nada bien en el PRO.señaló Amadeo al insistir que “la deuda con el FMI fue tomada de urgencia ante la corrida que se generó, entre ellos, a que el kirchnerismo pudiera ganar las elecciones”.Y le dejó un mensaje al Frente de Todos sobre la hiperinflación:Por último, también remarcó sus inquietudes respecto de la negociación con el FMI que está llevando a cabo el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Todos estamos preocupados. En particular por el impacto social que está teniendo la falta de un programa económico por parte del Gobierno”, señaló Amadeo al remarcar la necesidad de tener un panorama más claro en cuanto a lo económico.Asimismo, fue consultado sobre las declaraciones que Leopoldo Moreau hizo a este medio en donde también subrayaba la responsabilidad de Christine Lagarde en el desembolso de los 57 mil millones de dólares del FMI y por el cual nuestro país tenía que iniciarle una demanda.insistió Amadeo al remarcar quesentenció