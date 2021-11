El Gobierno enviará al Congreso 10 puntos consensuados con empresas y sindicatos, apuntando a un acuerdo social

El presidentey su ministro de Economíamantuvieron este martes un encuentro con representantes de empresas multinacionales de distintos sectores. En la reunión, Guzmán despejó dudas a corto plazo, dijo que no habrá default con ely que no se llevará adelante ningún salto devaluatorio.. Buscarán consensuar diez puntos con empresas y sindicatos y luego lo enviarán alDel encuentro que se desarrolló en la quinta de Olivos participaron(Syngenta),(Accenture) y(Toyota), entre otros. Una vez que se despejó de la discusión el escenario de corto plazo, tantocomo Martín Guzmán se centraron en la necesidad trabajar en un acuerdo social que se buscará discutir en el parlamento después del 14 de noviembre, más allá de cuál sea el resultado de las elecciones.En ese consenso, se mencionó la inclusión de incentivos para la generación de empleo incremental, la promoción de un esquema educativo que incluya carreras cortas con fácil salida laboral en sectores vinculados a la economía del conocimiento entre otros y favorecer un escenario de atracción de inversiones en rubros estratégicos.El ministro de Economíase refirió a la negociación con ely aseguró a los empresarios que no habrá default. Incluso, anticipó que podría haber un acuerdo a comienzos del año que viene, antes de marzo. El funcionario hizo hincapié en la importancia de que el organismo revise la política de sobrecargos en las tasas, ya que eso implicaría un ahorro de u$s 900 millones anuales que podrían aplicarse a mejorar la infraestructura del país.Por otro lado, Guzmán resaltó que el centro de la renegociación hoy pasa por garantizar que el pago de la deuda se va a llevar adelante con lo que se genere a partir del crecimiento económico. Es decir que el programa debe ser impuesto desde Argentina y tiene excluir toda posibilidad de un ajuste continuo. Ayer, uno de los participantes del encuentro se expresó a través de su cuenta de Twitter, sin hacer mención a la reunión.afirmó Antonio Aracre, director de Syngenta para Latinoamérica Sur.De acuerdo a lo que pudo saber este medio, las empresas se llevaron una buena impresión del planteo que hizo el Gobierno. Esperan ahora a una próxima convocatoria donde estén presentes los representantes de los sindicatos en la que se empezarán a delinear en limpio los diez puntos de consenso que serán enviados al Congreso.