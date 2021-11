Alberto tras las elecciones: convocará a la oposición y enviará al Congreso un programa con el FMI

El Presidente Alberto Fernández habló luego de los resultados electorales, manifestó que en la primera semana de diciembre presentará un proyecto de ley en el Congreso que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable, "este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el Staff del FMI en las negociaciones que encabeza nuestro ministro Martín Guzmán" y resaltó que es una decisión política con el pleno aval del Frente de Todos, "ha sido el fruto del trabajo conjunto con la Vicepresidenta, el Presidente de la Cámara de Diputados y mi gabinete".A su vez comentó que se dirigirá a la brevedad a "los representates de la voluntad popular y de las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible" y sostuvo que una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriotica y nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Remarcó la necesidad de una relación fructífera por el interes general de nuestro país, "es tiempo de resolver el problema de la deuda con el fondo que es el escollo más grande para continuar en la senda del crecimiento y la equidad".Alberto Fernández resaltó que "cuando el modelo economico del anterior gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo, decidieron tomar esa deuda pagar a los acreedores privados y darle salida a capitales que habían ingresado solo a especular" y advirtió "hoy queremos mirar hacia adelante pero mirar hacia adelante no debe conducirnos a un olvido que pueda significar un retroceso, lo que queremos es avanzar y poder crecer como sociedad". "Cada vez que el pueblo habla, la democracia nos hace más fuertes", expresó.Sobre los resultados de los comicios afirmó que siente un respeto profundo a la expresión del pueblo y planteó que en las urnas se abre una etapa nueva, "se termina una etapa muy dura de nuestro país, de una crisis económica heredada -todavía con grandes desafiíos por resolver- y otra la sanitaria". El Presidente alertó que comienza la segunda parte de su gobierno, "los argentinos necesitamos un horizonte y tenemos derecho a la esperanza" y agregó que "el pesimismo es contagioso pero por suerte la esperanza también lo es, tenemos esperanza, decisión y un futuro mejor para contruir". El Jefe de Estado planteó que "la mejora del capital público, el fortalecimiento de la moneda y las sostenibilidad de la deuda deben ser de una vez y para siempre politicas de estado" y que "siempre hay quienes buscan endulzar los oídos con las supuestas bondades de caminos de ajustes ya fallidos". "A quien diga que el problema con el fondo se puede resolver en 5 min le digo que negociar no es obedecer, con ajuste no se logra ni siquiera ordenar las cuentas públicas" indicó.Para cerrar, Alberto Fernández dijo que no comparte "en absoluto la posición de quienes dicen no tenemos destino, no pueden darnos lecciones quienes no se hacen cargo de los daños que han causado" y resaltó que todo su empeño debe servir para mejorar la vida a los y las argentinos, "tenemos que hacernos cargo de priorizar el combate contra la pobreza y ser una tierra de oportunidades". "Hemos cometido errores, yo he cometido errores, y mi obligación es aprender de los mismos, vamos a hacer honor a aquello que dio vida a nuestro frente electoral, vamos a gobernar para todas y todos", concluyó.