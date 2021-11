El Frente de Todos mejoró en las elecciones 2021 los resultados de las PASO: cómo quedan el Senado y Diputados

Juntos por el Cambio logró mantener una performance ganadora pero empeoró lo que había conseguido en las PASO y el Frente de Todos, como consecuencia, remontó tanto resultados adversos en algunas provincias como diferencias que consiguió acotar en varios distritos, como por ejemplo la fundamental provincia de Buenos Aires

Con cerca de la totalidad de los votos escrutados en todas las provincias de la Argentina,Es que si bien a nivel nacional casi finalizado el escrutinio provisorio, esta última fuerza consiguió dar vuelta la historia en dos provincias y recuperar hasta casi un empate técnico los resultados en la provincia de Buenos Aires.En términos de cantidad de provincias que fueron hacia un lado o hacia otro,. En tanto, partidos provinciales ganaron en dos.Una de las provincias recuperadas por oficialismo es, donde ganó con 39% de los votos frente a un 28,92% de Juntos, no sólo remontando así el resultado sino dándolo vuelta por amplia diferencia. En las PASO, Juntos había logrado 36% y el FdT 32%.De igual forma, las dos bancas a diputados en juego en el distrito se dividieron entre oficialismo y oposición, cosa que no estaba n duda. La primera de ellas para la actual diputada Carolina Yutrovic, del FDT, y la segunda para el también diputado Héctor Stefani, del macrismo.La otra provincia recuperada por el peronismo es Chaco, donde ganó 7 puntos con respecto al 12 de septiembre y, con el 44% de los votos, superó a Chaco Cambia, nombre de Juntos por el Cambio a nivel local, que perdió dos puntos y finalizó con el 42%.De acuerdo a los datos oficiales, en las elecciones de hoy se registraron 22.292 votos en blanco, lo que equivale al 3,60 por ciento, y 7.299 sufragios nulos, es decir un 1,18 por ciento de los votos.La Pampa, por su parte, tuvo uno de los resultados más novedosos de las elecciones, ya que por primera vez desde 1983 el peronismo perdió en la provincia. Allí el Frente de Todos buscaba dar vuelta la cosa para retener el Senado, cosa que no consiguió, aunque logró recortar la diferencia (pasó del 38,28% a un estimado de 42,3%), finalizó por detrás del 48% de Juntos por el Cambio.Por último, el FDT también recortó la diferencia que había logrado Juntos por el Cambio en las provincias de Santa Fe y Corrientes.Las elecciones legislativas generales arrojan así modificaciones en la Cámara baja respecto de la actual composición, donde se disputaron 127 bancas. Se renovará la mitad del cuerpo, en muchos casos de lugares del Frente de Todos.En las elecciones de este último domingo se pusieron bancas en todo el país, de los cuales más de la mitad de los cargos para la Cámara baja saldrán de cuatro distritos: Buenos Aires (35 diputados), Ciudad de Buenos Aires (13), Córdoba y Santa Fe (9 diputados).Los resultados oficiales revelan que hay varios cambios en la Cámara de Diputados. En estos comicios, el Frente de Todos consigue, por el momento, 50 diputados, mientras que Juntos por el Cambio 62. En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores logró ingresar 4 legisladores, al igual que los liberales. El resto de los partidos obtuvieron 7 bancas.Hasta las elecciones generales, en Diputados, el Frente de Todos tenía 68 diputados cuyos mandatos finalizan en 2023 y Juntos por el Cambio 55. De este modo, el oficialismo podrá contar con 118 escaños, números que no alcanzan para obtener quórum propio (129).A partir del 10 de diciembre y por los próximos dos años, el Frente de Todos en el Senado quedará a dos legisladores del quórum propio -que equivale a 37 senadores-, tras los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo hoy en ocho provincias para renovar a sus representantes en la Cámara Alta.Ésta la lista de los 72 legisladores que integrarán el Senado hasta 2023 es la siguiente:Bloque del Frente de Todos (35)-Adolfo Rodríguez Saá (San Luis)-Eugenia Catalfamo (San Luis)-Silvina García Larraburu (Río Negro)-Martín Doñate (Río Negro)-Maurice Closs (Misiones)-Nora Giménez (Salta)-Sergio Leavy (Salta)-José Mayans (Formosa)-María Teresa González (Formosa)-Edgardo Kueider (Entre Ríos)-Claudia Ledesma de Zamora (Santiago del Estero)-Gerardo Montenegro (Santiago del Estero)-José Neder (Santiago del Estero)-Cristina Del Carmen López Valverde (San Juan)-José Uñac (San Juan)-Ricardo Guerra (La Rioja)-Oscar Parrilli (Neuquén)-Silvia Sapag (Neuquén)-Mariano Recalde (CABA)-María Inés Pilatti Vergara (Chaco)-Antonio Rodas (Chaco)-María Eugenia Duré (Tierra del Fuego)-Matías Rodríguez (Tierra del Fuego)-Guillermo Snopek (Jujuy)-Juliana Di Tullio (Buenos Aires)-Ana Ianni (Santa Cruz)-Marcelo Lewandowski (Santa Fe)-Carlos Espínola (Corrientes)-Lucía Corpacci (Catamarca)-Guillermo Andrada (Catamarca)-Carlos Linares (Chubut)-Daniel Bensusán (La Pampa)-Pablo Yedlin (Tucumán)-Sandra Mendoza (Tucumán)-Anabel Fernández Sagasti (Mendoza)A esos legisladores del oficialismo suelen sumarse como aliados-Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones)-Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro)Interbloque de Juntos por el Cambio (31):-Roberto Basualdo (San Juan)-Pablo Blanco (Tierra del Fuego)-Esteban Bullrich (Buenos Aires)-Gladys González (Buenos Aires)-Eduardo Costa (Santa Cruz)-Alfredo De Angeli (Entre Ríos)-Stella Maris Olalla (Entre Ríos)-Mario Fiad (Jujuy)-Silvia Giacoppo (Jujuy)-Humberto Schiavoni (Misiones)-Luis Naidenoff (Formosa)-Roberto Basualdo (San Juan)-Julio César Martínez (La Rioja)-Martín Lousteau (CABA)-Guadalupe Tagliaferri (CABA)-Víctor Zimmermann (Chaco)-Pablo Blanco (Tierra del Fuego)-Eduardo Vischi (Corrientes)-Gabriela Valenzuela (Corrientes)-Flavio Fama (Catamarca)-Luis Juez (Córdoba)-Carmen Álvarez (Córdoba)-Carolina Losada (Santa Fe)-Dionisio Scarpin (Santa Fe)-Ignacio Torres (Chubut)-Edith Terenzi (Chubut)-Daniel Kroneberger (La Pampa)-María Victoria Huala (La Pampa)-Germán Alfaro (Tucumán)-Alfredo Cornejo (Mendoza)-Mariana Juri (Mendoza)Interbloque Parlamentario Federal (3)Juan Carlos Romero (Salta)Lucila Crexell (Neuquén)María Clara del Valle Vega (La Rioja)Hacemos por Córdoba (1)Alejandra Vigo (Córdoba)