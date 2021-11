Macri habló tras conocerse los resultados y volvió a insistir con una transición hacia 2023

El expresidente dió una entrevista desde el búnker de Juntos por el Cambio, manifestó que está "convencido de que es el fin de una era, de una cultura del poder oscura, perversa, el comienzo de otra" y acotó, "obviamente tenemos una transición hasta el 23 que hay que acompañar y administrar entre todos porque estamos frente a un gobierno que no tiene plan ni rumbo". El ejecutivo "ha destruido la confianza con los argentinos y con el mundo pero tenemos la energía maravillosa que es la esperanza", comentó.Maurició Macri advirtió que "esta nueva oportunidad no la podemos perder repitiendo los mismos errores del pasado que es pasar del derrotismo al exitismo", resaltó, "se va el kirchnerismo y ahora queremos un nuevo salvador, cuando los salvadores y los iluminados no existen" y advirtió que se necesitan "un conjunto de dirigentes maduros y responsables que entiendan la complejidad de lo que significa construir esa sociedad que queremos, que no caigan en la simplificación". También comentó que "lo único que tenemos frente a este sufrimiento y anghustia general es la esperanza y la tenemos que encarnar y defender en Juntos por el Cambio".A su vez remarcó la madurés de los argentinos en esta eleccion, "no pudieron dar vuelta ni siquiera la provincia de Buenos Aires, poniendo lo que han puesto, en plata en logística, en decenas de miles de remises, con toda la plata que han emitido que va a agravar la pobreza y la crisis" y añadió, "quemaron todas las naves como si no existiera un día después de la eleccion". El expresidente analizó que esto se debe a una perdida de contacto con la realidad pero que la gente ha dicho basta, "castigó con su voto la pelea interna de estas bandas que se juntaron para lograr la impunidad en este Frente de Todos".Sobre la propuesta de Alberto Fernández de convocar a la oposición expresó que deben tener mucho cuidado para ir a un diálogo, "¿quién llama al diálogo, es el presidente sólo, es el presidente con toda la coalición, con La Cámpora o sin, con la Vicepresidenta o sin, con Massa o sin, y para hacer qué?", insistió "¿quiénes son y qué van a hacer, qué van a proponer, van a traer un plan en serio? ¿Van a tener vocación de negociar con el mundo y van a dejar dejar que el Fondo es culpable de todo cuando el Fondo es el mundo?, son los otros países que nos quisieron ayudar" y casi lo descartó al decir que "son muchas cosas que tienen que suceder".Para cerrar lanzó una crítica hacia Juntos por el Cambio y opinó que "si caemos de vuelta en sentarnos en conferencias y reuniones donde sea todo un oportunismo, una mentira, pobre argentino se queda sin ninguna oportunidad de pensar que hay un futuro mejor sin buscar atajos ni magia". Macri agregó que los que gobiernan han predicado la mentira y la magia y concluyó, "cuando tenés reservas en el Banco Central, reservas de energía, parece que hacés magia pero lo que hacés es quemar futuro".