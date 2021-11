Gobierno reúne al Consejo Económico Social para tratar 10 puntos que enviará al Congreso con la mira en el FMI

Una vez que se despejó de la discusión el escenario de corto plazo, tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán se centraron en la necesidad trabajar en un acuerdo social.

En ese marco, el Gobierno convocó este jueves a una reunión del. Se espera que en el encuentro entre las autoridades nacionales, los empresarios y representantes de los sindicatos se debata lo que serán los 10 puntos de consenso que luego serán enviados al Congreso. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía mantuvieron un encuentro con representantes de empresas multinacionales de distintos sectores, días antes que los argentinos participaran de una nueva jornada electoral. En la reunión, Guzmán anticipó lo que serán los lineamientos de cara a los próximos meses, dijo que no habrá default con el y que no se llevará adelante ningún salto devaluatorio. Del encuentro que se desarrolló en la quinta de Olivos participaron (Syngenta), (Accenture) y (Toyota), entre otros. El plan incluiría la sin producir un ajuste en la economía, la necesidad de reorientar los subsidios hacia un esquema más eficiente y progresivo e intensificar la lucha contra la evasión impositiva, la inclusión de incentivos para la generación de empleo incremental, la promoción de un que incluya carreras cortas con fácil salida laboral en sectores vinculados a la economía del conocimiento entre otros y favorecer un escenario de en rubros estratégicos. Cabe remarcar que el ministro de Economía, días atrás, les aseguró a los empresarios que no habrá default. En este sentido, el funcionario ratificó entonces que la negociación con el buscaría llegar a un consenso próximamente. Incluso, anticipó que podría haber un acuerdo a comienzos del año que viene, antes de marzo. El funcionario hizo hincapié en la importancia de que el organismo revise en las tasas, ya que eso implicaría un ahorro de u$s 900 millones anuales que podrían aplicarse a mejorar la infraestructura del país. De aquel encuentro, las empresas se llevaron una buena impresión del planteo que hizo el Gobierno. Esperan ahora que se sumen miradas de los representantes de los sindicatos en la que se empezarán a delinear en limpio los que serán enviados al. Otro de los temas en los que el Gobierno estará orientado será a regular el tipo de cambio. El dólar, el día después de las elecciones, subió seis centavos este lunes a $105,88 -sin los impuestos-, de acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista del dólar estadounidense avanzó 25 centavos a $105,50 en el. El Banco Central vendió u$s35 millones a la demanda de divisas en el mercado de cambios, lo que implica que el Gobierno mantuvo el ritmo de la devaluación. El Gabinete Nacional también tendrá que encauzar la puja por la inflación, pelea que por ahora ya perdió en función de lo que estimaba el Presupuesto 2021. La ronda los 52,1%, según los últimos datos del (Indec), y se acelera a un 3,5% mensual. Mediante diversos acuerdos de precios, la administración nacional intentará contener la disparada inflacionaria en los meses venideros. Otro tema a resolver es la negociación con el FMI por la deuda. El Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto con, que contendrá los entendimientos alcanzados hasta el momento con el Fondo. Buscará así comprometer a la oposición en el acuerdo. Por ahora, desde Juntos, le respondieron que los debates se dan en el Congreso y no en Casa Rosada.