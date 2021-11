Manzur se reunió con el nuevo triunvirato de la CGT para pulir los detalles de la movilización

Será el quinto acto masivo del oficialismo en el último mes, el 17 y el 18 de octubre por el Día de la Lealtad, el 27 del mismo mes en homenaje a Néstor Kirchner y el pasado 11 de noviembre en el cierre de campaña en Merlo.

en la convocatoria de mañana "nuevamente va a quedar demostrada la unidad total de la CGT y el peronismo que se vuelve a movilizar"

va a ver al pueblo movilizado en las plazas como lo hemos hecho cada vez que se intentó en el gobierno de Macri cerrarle los derechos a los trabajadores"

"me parece que es una instancia para movilizarse y aparte la movilización tiene que ver con reencontrarnos todos en la Plaza de Mayo después de dos años tan trágicos como fueron los de la pandemia"

Se preveé que la convocatoria al acto de mañana sea para las 15hs, aunque el mismo no comenzará antes de las 17hs, y que el único orador sea el Presidente del Partido Justicilista, Alberto Fernández

A poco más de 24 horas del acto,que hace exactamente una semana le propusieron los líderes sindicales junto a los movimientos sociales al Presidente de la Nación y su Jefe de Ministros con el objetivo de apoyar la gestión del Frente de Todos y relanzarla tras las elecciones legislativas, cuando aún no se conocía el resultado.La propuesta fue bien recibida por parte del ejecutivo que dio el visto bueno yAl salir de la reunión, el cosecretario general,anunció, "mañana vamos a celebrar el Día de la Militancia con la presencia del presidente de la Nación" y. A su vez sostuvo queTambiény apuntó, "cada vez que quiera la alianza Juntos por el Cambio tratar de tocar algún derecho de los trabajadoresPor su parte,. El líder sindical advirtió, "escuchaba a algunos políticos de la oposición decir cómo van a hacer un acto, hay quienes borran o no tienen historia y nosotros somos peronistas; tenemos historia y tenemos el 17 de octubre y el 17 de noviembre" y acotó,de Ezeiza, Alejandro Granados; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Berazategui, Juan José Mussi; y el diputado bonaerense y ex jefe comunal de Florencio Varela, Julio Pereyra;, quien conduce políticamente el distrito de Lomas de Zamora. Ambas reuniones se enmarcaron en el mismo sentido que la que mantuvo con el flamante triunvirato de la CGT, darle masividad a la actividad.. También se espera que participen todos los sectores del oficialismo, a pesar de queque continúa con su recuperación luego de la operación que le realizaron hace casi dos semanas.