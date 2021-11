Tras el triunfo de más del 50 por ciento en Entre Rios, el ex ministro del Interior de Mauricio Macri y diputado nacional electo, Rogelio Frigerio, se mostró crítico con parte del discurso de Juntos por el Cambio después de las PASO: "Fue un error hablar de la presidencia de la Cámara, de los diputados que íbamos a tener antes de la elección".Frigerio sacó 54,52% de los votos sobre Enrique Cresto, del Frente de Todos. Una diferencia de casi 30 puntos sobre su segundo.En este marco, criticó aquella frase de la ex orgullosamente bonaerense María Eugenia Vidal, diputada electora por CABA, quien habia anticipado sus intenciones de quedarse con la Cámara Baja, hoy en manos del tigrense.“En el campo se dice que no hay que contar los terneros antes de la parición”, ilustró Frigerio tomando distancia otra vez no sólo de Vidal sino hasta de la propia presidenta del PRO, Patricia Bullrich.