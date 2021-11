Pampita chicaneó a Flavio Azzaro para defender a su marido legislador electo de Juntos por el Cambio

Este último chicaneó al empresario justamente por su presunta incapacidad para ejercer cargos públicos y su imagen de "marido de" durante toda la entrevista, y molesta por los dichos Pampita salió a atacar al periodista deportivo en defensa de su esposo y encima usando viejas frases de otra mujer que fue pareja de Azzaro

"Azzaro":

Por su cruce con Roberto García Moritán en #PolemicaEnElBar pic.twitter.com/pbmEJBylT4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 16, 2021

El legislador porteño electo por Juntos por el Cambio, fundado en que su conocimiento público nace de la mano de su esposa modelo, pero parece que su propia estrategia mediática le juega en contra.Es que García Moritán estuvo invitado a Polémica en el Bar, por América, para analizar los resultados de las elecciones legislativas y tuvo un fuerte cruce con el periodista deportivo Flavio Azzaro.En sus historias de Instagram, la conductora y modelo retrucó la apuesta y compartió la captura de una vieja entrevista a la también modelo y vedette Valeria Degenaro de 2015. En esa imagen se puede leer un textual que define una chicana de esa mujer acerca de la relación que mantuvo con el periodista deportivo., se sostiene en el título.Antes y después de conseguir una banca como diputado porteño, García Moritán se pasea por los medios para dar entrevistas, cosa a la que previamente era bastante reacio. De hecho, es recordado el fenomenal pifie que cometió cuando, hablando desde su rol de economista y empresario en campaña, auguró un dólar a 400 pesos a fin de año, cosa que evidentemente no va a suceder.Azzaro, que siempre se mostró crítico con Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y la candidatura de García Moritán, lo criticó sin piedad en su cara. “Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica. Porque si es economista es un desastre: dijo que el dólar iba a llegar a 400 pesos”, disparó el periodista apenas el empresario se sumó a la mesa del bar.Moritán no se quedó callado: “Las únicas veces que vi que te subieron en notas a Twitter fueron cuando me puteaste a mí. Ahora veo que te viniste preparado”.Mirando a la cámara, aseguró que había tenido que googlear a Azzaro porque lo desconocía y lanzó: “Por favor, súbanle notas porque si no, pobre, tiene que putearme cuando no estoy. Ahora por lo menos me lo dice de frente. Tiene que hablar de mí, de mi familia, porque si no no lo levanta nadie”, señaló.Azzaro lo interrumpió y rememoró un hecho reciente vinculado a Benjamín Vicuña., exclamó.