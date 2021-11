El Garrahan acusa a Carlos Kambourian de usar plata del hospital para gastos personales

excandidato de Juntos y ex director del Hospital Garrahan, fue sumariado por elde ese centro de salud para niños, que además le exige que devuelva más de un millón de pesos y 11.700 dólares, a valores actualizados, por insólitos gastos personales y el uso de un vehículo del Garrahan para llevar a su esposa e hijos aun cuando estaba de licencia. Kambourian no pudo justificar los gastos realizados en bares y restaurantes, en la Argentina, España y Estados Unidos, e incluso se señala que pagó con plata del Hospital de Niños hasta un evento para agasajarse a sí mismo por su cumpleaños.Kambourian, muy cercano al macrismo, se hizo conocido por apariciones televisivas, con pronósticos catastrofistas y siempre arremetiendo contra las decisiones del gobierno de Alberto Fernández en materia de salud. Su pronóstico más conocido lo hizo en febrero de este año con un tuit:La realidad fue que en agosto se batieron records de vacunación y los contagios e internaciones bajaron estrepitosamente.El Consejo de Administración sustanció dos sumarios en función de los expedientespor irregularidades referidas al uso y rendición de gastos efectuados con las tarjetas corporativas del Garrahan y el uso indebido y personal de un vehículo oficial. El informe de la instrucción de los sumarios dice por ejemplo queEn el informe se señala que parte del dinero se usó en días que Kambourian estaba de licencia. Igualmente se aclara que, además, los gastos tienen que estar autorizados y sobre todo deben tener justificación en función de las actividades del hospital. Por ejemplo -según el informe- hay “gastos nocturnos” y otros realizados durante los fines de semana o feriados sin que se exponga la relación con el Garrahan., completan.La resolución del Consejo de Administración va resumiendo las conclusiones de seis anexos en los que se analizaron gastos que consideraron no justificados. En su artículo 2, el Consejo sostiene que existiópor lo que se intima al pediatra a depositar la suma, a valores históricos, de 220.741,35 pesos y 5.874,03 dólares. "A valores históricos" significa que habrá que sumarle la actualización. Por los gastos en la tarjeta corporativa enumerados en los anexos I y II, se lo intima a depositar otros 123.272 pesos y otros 4.735 dólares. Y en el punto 4 de la resolución se lo intima a devolver la suma de 97.468 pesos y otros 1.138 dólares, según las constancias de los anexos III, IV, V y VI.Hay todavía una exigencia adicional por 383.317 pesos que, según otra resolución del Consejo, deberían haberse depositado a los 10 días de firmado el dictamen. Este dinero tiene que ver con la utilización de un vehículo del Garrahan. El texto dice que. Se consigna que el chofer,, utilizó el vehículo para trasladar a la esposa y el hijo del pediatra y que además hubo oportunidades en que ella lo conducía. Hay actas como las números 472 y 474 en que se deja constancia de que Kambourian se llevaba la camioneta habiendo pedido licencia, es decir pura y exclusivamente para uso personal. Según la resolución del Consejo de Administración, el Doctor Muerte se quedó con el vehículo durante un año y medio, de febrero de 2018 a septiembre de 2019.En función de esos datos, en el sumario calculan el gasto en combustible, la amortización del auto y nada menos que 43.300 pesos por infracciones de tránsito, lo que en total suma los 383.317 pesos que le exigen depositar en 10 días. En todos los casos, se le hace saber que en caso de no restituir el dinero, se iniciarán acciones legales. Kambourián ya se enteró del proceso que se le sigue y va esbozando una defensa que no responde a las acusaciones.. Como se ve, el pediatra se suma además a la línea de aroma golpista que esbozó Mauricio Macri con la frase de que acompañaráKambourian se sustentó en críticas incendiarias a todos los funcionarios de Salud del oficialismo, empezando por. Los hacía responsables de las muertes y pese a no ser epidemiólogo, se dedicó a polemizar con los integrantes del Comité Asesor de inmunólogos creado por el presidente. Prometiendo desastre tras desastre se paseó por los programas de televisión alineados con Cambiemos. En su momento se decía quele iba a dar un cargo en el Ministerio de Salud, pero terminó al frente del Garrahan y durante este año se candidateó como concejal en Malvinas Argentinas, el distrito donde inició su carrera de la mano del controvertido intendenteLa lista que encabezó perdió en las PASO, Kambourian quedó quinto en la lista definitiva y finalmente no consiguió el cargo el domingo pasado. Le fue mejor que a su mentor, Cariglino. El exintendente quedó 21 en la lista de Juntos para diputados nacionales y tampoco consiguió la banca. Como se sabe,le ganó en 2015 la intendencia de Malvinas Argentinas. Este domingo, elle dio una auténtica paliza a Juntos en ese distrito: la diferencia fue nada menos que de 23 puntos, 50% a 27%.En agosto pasado, el entonces jefe de Gabinete de, no se olvidó de Kambourian en una conferencia de prensa., concluyó Bianco.Lo asombroso fue que Kambourian parece que no escuchó sus propios consejos y terminó contagiado de covid. Debía haber mantenido aislamiento por 14 días, pero violó esa norma elemental y los vecinos del edificio en el que vive le enviaron una carta al descubrir que paseaba por los pasillos y el ascensor. Incluso los integrantes del consorcio difundieron el video de las cámaras de seguridad en el que se confirmaba la violación del aislamiento.Casi todos los días, Kambourian tuitea mencionando ay el Presidente como ladrones y asesinos. Tendrá que responder a los sumarios del Garrahan, aunque ya antes ignoró los gravísimos cuestionamientos que se le hicieron en Malvinas Argentinas y en Pilar, adonde lo fue llevandoEl rumor es que el gobierno porteño se prepara para agradecerle los servicios prestados incorporándolo en algún puesto en la cartera de Salud. No es que valoren su nivel científico-médico, sino que privilegian su papel de francotirador contra el gobierno nacional.