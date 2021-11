Cómo se actualizarán patentes y ABL: las subas según el Presupuesto 2022

El Gobierno porteño presentó este miércoles elante lay compartió los principales lineamientos impositivos para el año que viene. Desde el ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires resaltaron que el proyecto no creará nuevos impuestos. En cambio, admitieron que else actualizará por inflación y las patentes (impuesto automotor) subirán según el valor del auto en el mercado. Paralas alícuotas no sufrirán modificaciones. Además, el Gobierno porteño agregó nuevas exenciones y beneficios para contribuyentes cumplidores.El proyecto será tratado en la Legislatura porteña el 9 de diciembre próximo y toma las proyecciones que establecióen el proyecto de Presupuesto que presentó ante el Congreso. Si estos parámetros sufren modificaciones, el gobierno detendrá que rectificar la iniciativa ante los legisladores de la Ciudad. Para determinar el valor a pagar por patentes se calcula anualmente la valuación de los automotores, de acuerdo con sus características y los valores asignados por la cámara representativa de la actividad aseguradora automotriz, compañías aseguradoras, publicaciones especializadas y la cámara de concesionarios oficiales.Los autos se clasifican en cuatro categorías, a partir de las cuales se determina la alícuota a pagar: Valor fiscal menor o igual a $2,8 millones, se paga 3,2%, entre $2,8 millones y $ 3,85 millones, se abona 4%, para vehículos valuados desde $3,85 millones y hasta $5,6 millones, la alícuota será de 4,5%. Los autos con valor fiscal superior a los $5,6 millones pagarán 5%.aclararon desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.De acuerdo con el proyecto de Presupuesto, el Gobierno porteño estima recaudar $38.458,8 millones mediante el impuesto a las Patentes.. En tanto, el Impuesto Inmobiliario o ABL de la Ciudad se actualizará de manera mensual y progresiva, de acuerdo con la inflación porteña.Según informó el gobierno porteño, para la primera cuota, correspondiente a enero 2022 se tomará la inflación de agosto 2021. Así, en los primeros tres meses de 2022 al ABL aumentará de la siguiente manera:Pago anticipado: Quienes opten por el pago anual cancelarán completamente el impuesto y ya no se verán alcanzados por la actualización mensual del mismo durante el 2022, buen cumplimiento de pago: 10% de bonificación por buen cumplimiento en 2021. Se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del año 2022, pagando a término cada una de ellas, sólo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que no registren deuda vencida; débito automático: Bonifica el 100% de la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido su pago a Débito Automático antes del 30/06/2022. Sólo para personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y partidas correctamente titularizadas.Pago anticipado: Descuento del 10%; buen cumplimiento de pago: 10% de bonificación por buen cumplimiento en 2021.Se aplicará sobre cada una de las cuotas bimestrales del año 2022 pagando a término cada una de ellas. Sólo para personas humanas, dominios correctamente titularizados y que no registren deuda vencida; débito automático: Bonifica el 50% de la última cuota bimestral (Cuota 6) a quienes hayan adherido su pago a Débito Automático antes del 30/06/2022, sólo para personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y dominios correctamente titularizados.