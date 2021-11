La UCR empacada con Milei: "Sus expresiones no son felices porque orillan de salirse del camino democrático

“Tenemos un alto grado de satisfacción porque a diferencia del Gobierno que está celebrando la derrota, nosotros ganamos la Provincia con una diferencia menor a la PASO, pero está claro que en el Conurbano el peronismo ha hecho un importante trabajo para revertir la situación, pero no pudo”, dijo el dirigente radical David Hirtz, en diálogo con Política Argentina.

Para el senador bonaerense,Respecto de esta discusión, a la que el sector del PRO se mostró abierto, dijo que “lo primero que hay que hacer es no discutir las cuestiones que van a dirimir el 2023 porque sería una desconsideración para sociedad que a 48 horas de la elección estuviéramos discutiendo candidaturas, espacios políticos y alianzas con todas las cosas que hay que resolver”., señaló el legislador quien agregó: “No quiero que me preocupe esto. Tenemos por delante mayores desafíos. Tenemos que trabajar para que la expectativa de la gente tenga algún nivel de respuesta”.En este marco, Hirtz manifestó sus inquietudes respecto de algunas declaraciones del diputado electo libertario en CABA. “He tenido actitud crítica esencialmente con expresiones públicas de Milei. Todo el mundo tiene el derecho a participar y tanto él como Espert tuvieron resultados electorales importantes, pero sus expresiones no son felices porque orillan de salirse del camino democrático”, señaló.Para Hirtz,, agregó apuntando también a José Luis Espert.