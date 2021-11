Alberto convocó a una gran PASO del peronismo en 2023: "Desde el Presidente al legislador"

el presidente Alberto Fernández aseguró en el acto por el Día de la Militancia que todos los candidatos de 2023, desde el aspirante a presidente hasta quienes busquen llegan al Congreso u otros cargos legislativos, deben ser elegidos a través de una gran PASO del peronismo en el Frente de Todos

Tal como como lo sostienen pública y abiertamente desde funcionarios del Poder Ejecutivo, sindicalistas y dirigentes del oficialismo y no es especulaciones y repeticiones de la prensa,, aseguró enfórico el jefe de Estado en pleno acto del Día de la Militancia, en el mismo sentido que se expresaron días atrás gobernadores como Jorge Capitanich y Ricardo Quintela, entre otros dirigentes.El Presidente pidió alzar las voces "con las convicciones de siempre" y sostuvo que su mayor aspiración es, entonces, que "en el 2023 los compañeros del Frente de Todos elijan" al que será el próximo candidato a Presidente, además del resto de los cargos.En la misma línea militante y de cara a fortalecer la unidad, que sufrió vaivenes tras las PASO, el mandatario subrayó hoy que "el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido", al hablar ante una Plaza de Mayo colmada de trabajadores, militantes e integrantes de los movimiento sociales."A ustedes compañeros, quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido", dijo, enumeró logros realizados durante la pandemia, como la creación de "300 mil puestos de trabajo en el sector privado" y la recuperación de "los puestos de 600 mil trabajadores que estaban suspendidos". En ese marco, subrayó: "No vamos a parar hasta que cada argentino y argentina encuentre su lugar en el trabajo".