La mamá de Lucas pidió que los policías "paguen lo que hicieron" y el padre agradeció al Presidente

El asesinato a balazos de Lucas González por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sigue generando dolor y pedidos de Justicia. Cintia, la mamá del adolescente, aseguró noche que no va “a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron” a su hijo, porque les “arruinaron la vida” y no tiene “fuerzas para nada”

“Nunca imaginé yo, un pibe de barrio, llegar a oídos del Presidente, y que el Presidente nos atienda, gracias señor doctor Alberto (Fernández)”

En diálogo con la agendia Télam desde la puerta del hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde permaneció internado el chico hasta su fallcimiento, expresó que “la idea” era llevarse a su hijo a su “casa, tenía todas las esperanzas”., relató conmovida la mujer.Luego, le habló directo a los policías asesinos: “Ustedes me destrozaron la vida, me lo mataron, me lo dejaron todo entubado, moreteado con dos balazos en la cabeza, así que lo único que quiero es Justicia y que mi hijo descanse en paz.Además, Cintia contó que donó los órganos de su hijo, por lo que su corazón "va estar latiendo en algún lugar del mundo".En tanto,. "No podemos entender que los policías sigan paseando y nosotros estemos acá velando a Lucas, no entra en la cabeza de alguien razonable que todavía sigan libres", reflexionó Emmanuel, pariente del adolescente asesinado.Por su parte,, agradeció “de todo corazón” a toda la gente que lo acompañó y “a la prensa”, y se expresó acerca del interés del presidenteen la cuestión, hecho que fue cuestionado por la oposición., afirmó el hombre, que luego, al igual que toda su familia, agradeció al municipio de Florencio Varela y al hospital, al que calificó con “20 puntos”, ya que su hijo estuvo “de 10 estrellas”.“Nos faltó la frutilla del postre, que era llevarlo para casa, pero me regaló todo esto, que de arriba se está haciendo Justicia y que no haya ningún Lucas nunca más, porque no lo va a haber, no lo va a haber”, expresó Mario.En ese sentido, concluyó: “Nosotros nos vamos a encargar de eso, de esclarecer todas las cosas y no tenemos miedo a nadie, vamos a ir para el frente porque somos humildes”.