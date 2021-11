Pichetto, indignado por la exclusión de Macri del diálogo con el Gobierno aunque no integre el Congreso

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, se indignó por las expresiones del presidente Alberto Fernández en las que eventualmente dejó afuera del diálogo con la oposición a Mauricio Macri citando que fue este último quien rechazó cualquier acuerdo con el oficialismo

No obstante, lo más llamativo de la queja de Pichetto, actual integrante de la Auditoría General de la Nación por la oposicion, es que fue JXC quien condicionó aceptar el diálogo a que sea por la vía del Congreso y no de otro modo, y Macri no integra ningún poder legislativo., sostuvo, colocando el punto en una presunta igualdad de liderazgos entre uno y otro dirigente.Según Pichetto,y "es lo mismo que dejar afuera a Javier Milei que viene de un proceso democrático y que sacó casi el 17 % de los votos", dijo, sin aclarar que el libertario obtuvo ese porcentaje a nivel porteño, no nacional."Un ex presidente es reconocido, es un sujeto político reconocido en todo el país. Macri sigue siendo un sujeto activo en el marco de la política. Actuó con mucha dignidad, con mucha responsabilidad y cuando lo convocaron estuvo en los actos, acompañó el festejo que debería haber sido más vigoroso porque habíamos ganado con el 47 % de los votos", concluyó el ex senador nacional.Ya al otro día del discurso de Alberto Fernández por el Día del Militante, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresó, a través de Patricia Bullrich, una queja por la exclusión de Macri de eventuales encuentros con el FDT para llegar a acuerdos, siempre sin considerar que ellos mismos exigieron que sea a través del Parlamento que el ex presidente no integra.