Guzmán: el proyecto que irá al Congreso llevará el respaldo del FMI y podrían acordar en 2021

Mientras parte de la oposición, en preciso Juntos por el Cambio, sigue debatiendo mediáticamente si dialogará o no con el Gobierno nacional para resolver problemas estructurales, Martín Guzmán dio importantes definiciones respecto de qué sucederá con la negociación con el FMI por la deuda contraída por Mauricio Macri y cómo y cuándo planea lograr un acuerdo.En primer lugar, como ya dijo varias veces anteriormente pero JXC insiste en cuestionar, el ministro de Economía destacó que tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, están alineados con la negociación con el Fondo Monetario Internacional que dispone el Gobierno de Alberto Fernández.“Es una decisión política avanzar y buscar que en diciembre se pueda enviar el proyecto de Ley al Congreso que refleje los entendimientos con el FMI. Tiene el respaldo de todo el Frente de Todos”, dijo el funcionario. En este punto, dejó también en claro que el plan plurianual que llevará el oficialismo al parlamento ya tendrá el visto bueno del organismo, con lo que la oposición carecerá de excusas para acompañar ese diálogo, y que la intención es lograrlo este año.“Todos estamos en la misma página queremos resolver los problemas de la argentina, el endeudamiento de USD 44 mil millones es un problema muy grave y no tenemos capacidad de pagar USD 19.000 millones en 2022 y 2023 igual. No hay forma”, comentó en declaraciones a Radio Con Vos.En ese sentido, Guzmán precisó que "primero se negocia con el staff del Fondo, para llegar a un acuerdo, y luego se enviará al Congreso para que lo ratifique".En ese panorama, el ministro exhortó a que la oposición apoye el proceso de renegociación de la deuda por USD 45.000 millones que Argentina mantiene con el Fondo y que fueron desembolsados entre 2018 y 2019, bajo la gestión de Macri, ya sin las excusas de las discusiones internas del FDT o qué piensa el organismo.“En la reestructuración de la deuda privada hubo apoyo de la oposición, ahora nos gustaría que eso suceda otra vez. A la Argentina le duele que los USD 100 mil millones de deuda que se tomaron en el anterior Gobierno no se usaron para construir rutas, puertos, universidades”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.A su vez, apuntó contra las declaraciones del ex presidente Macri y dijo que lo que se busca es "financiar eso, para eso hace falta acuerdo, pero no cualquier acuerdo" y que "resolverlo en cinco minutos no es negociar, sino obedecer”.Explicó que ese acuerdo no será de ajuste, como buscan criticar de forma contradictoria desde la izquierda y la derecha, sino que “tendrá nuestra visión de cómo conducir la economía que es muy distinta a lo que habitualmente firma el FMI”.“Es fundamental que el Estado pueda apuntalar la demanda para sostener el proceso de recuperación”, agregó. Además, Guzmán dio detalles de los lineamientos que contendrá el proyecto con el que buscarán consensuar la política económica de los próximos años.En ese camino, afirmó que el Gobierno espera “un mayor nivel de inversión en obra pública para los próximos años por su efecto dinamizador en la economía, seguir invirtiendo en mejorar la capacidad productiva, también en ciencia y tecnología" y, "en ese proceso" ir "ordenando las cuentas públicas”."El déficit fiscal virtuoso es el que tiene un efecto multiplicador”, enfatizó el ministro. En tanto, uno de los puntos en los que sí se revisará el gasto será en el subsidio de las tarifas de energía, que según estimaciones privadas este año representará erogaciones por USD 10.000 millones (2,5% del PBI).“Estuvimos trabajando todo el año en la segmentación de tarifas para aplicarlo en 2022. Será un sistema de subsidios focalizados que vayan a los que más lo necesitan”, mencionó el ministro.Ante la consulta sobre la problemática inflacionaria y las pautas de su cartera que luego no se materializaron, el ministro indicó que “lo que ocurrió con la inflación este año fue muy difícil de predecir para todos los países del mundo”. “En noviembre esperamos una reducción de la inflación mensual e interanual, al igual que en los próximos meses”, estimó.En ese sentido, aseguró que “no habrá una devaluación” y que las expectativas de una “genera mayores presiones sobre los precios, por eso buscamos acompañamiento para acordar precios que sirvan de ancla” y consideró que los acuerdos de precios son fundamentales para frenar la inercia inflacionaria.Por último, respecto al congelamiento de precios en productos de consumo masivo y medicamentos hasta el 7 de enero, el ministro de Economía aclaró que después de esa fecha se buscará "llegar a un acuerdo para que eso se mantenga".