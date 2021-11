Alberto reafirmó el reclamo por Malvinas y sostuvo que no las cambiarán "por vacunas ni por deuda"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "ser soberanos hoy es no pedir permiso a nadie para hacer un programa de gobierno" y es "recuperar la capacidad de manejar la deuda de modo tal que el pueblo argentino no sufra a la hora de pagarla".Así lo afirmó el primer mandatario al encabezar este mediodía en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, en el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía., sostuvo el mandatario en su discurso.En ese marco, Fernández añadió:Por otra parte, al recordar la batalla de la Vuelta de Obligado, por la que se conmemora el próixmo sábado el Día de la Soberanía, el Presidente expresó que esa efeméride "nos enseña que el que vence es el que nunca baja los brazos, y sigue su pelea y su lucha"., aseguró., indicó Fernández, al recordar la frase que pronunció esta semana en el acto en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia, tras las elecciones legislativas del domingo último.Al presentar el proyecto "Malvinas nos une", que tendrá como objetivo armar una agenda federal y participativa con motivo de cumplirse el año próximo los 40 años de la guerra, el Presidente afirmó en su mensaje que las islas "fueron, son y serán argentinas, mal que les pese a algunos" y sostuvo que al archipiélago "no lo vamos a cambiar ni por vacunas ni por deuda"., subrayó el presidente, acompañado por el canciller Santiago Cafiero y el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona.Asimismo, el mandatario sostuvo quey reafirmó que "no vamos a parar hasta que las islas Malvinas vuelvan a ser argentinas"."Que nadie nos robe el amor por Malvinas, que nadie nos quite el derecho sobre esa tierra. Malvinas nos une", concluyó el Presidente al homenajear a los excombatientes presentes en el acto del Palacio San Martín: entre ellos el exjefe del Ejército, Martin Balza, y el director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, entre otros veteranos.