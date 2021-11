Pichetto: "Macri superó la soledad de la derrota y el abandono de dirigentes que nacieron con él

(R) El ex senador nacional y referente del Peronismo Republicano, Miguel Pichetto, dijo que Juntos por el Cambio (JxC), hizo un balance del estado de situación del espacio y también opinó sobre el rol del ex presidente Mauricio Macri.Para Pichetto, JxC "tiene que contener también la propuesta de centro derecha" porque hoy "los sectores liberales tienen una visión muy cercana" a esa coalición.(R)En una entrevista a la La Nación, el dirigente rionegrino dijo que hace "un balance altamente positivo" de los últimos comicios. "Fue un resultado muy exitoso, que comprendió a todo el país, con un diferencial de 8 puntos y un triunfo muy importante en la provincia de Buenos Aires", aseveró el auditor general de la Nación.El funcionario nacional subrayó que "si hay un compromiso con el territorio y un mensaje capitalista, orientado a alentar la producción, el trabajo y la reducción de impuestos, la gente comprende y acompaña".Consultado sobre el crecimiento de los candidatos liberales, dijo que esos sectores "tienen una visión muy cercana a JxC". Por lo tanto, para Pichetto "hay que interpretar esa demanda" y deben "tener un discurso y una propuesta que los contenga para armar esa gran mayoría que se requiere para evitar la decadencia"., siguió.También defendió al ex presidente. Consultado sobre si Macri debería haber hablado la noche del triunfo en los comicios, consideró que "acompañó a todos los candidatos" y "mantuvo un perfil responsable", pero aclaró que el acto en el bunker de Costa Salguero "se concibió como un acto de la Ciudad" cuando "debería haber sido un acto nacional" y "el mensaje tendría que haber tenido una visión federal".Además, siempre en defensa de Macri, dijo que "un expresidente no es material de descarte" y recordó que "se retiró o perdió la elección con el 41% de los votos" en 2019., concluyó Pichetto.