Tras las elecciones, Santilli dijo que comparte "una visión" con Espert y Hotton y les habló de 2023

Diego Santilli, que hace meses era vicejefe de Gobierno porteño y ahora es diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, ya elogió a José Luis Espert y Cynthia Hotton, dos de sus adversarios en las últimas elecciones legislativas que entre ambos sumaron casi 11 puntos, y los invitó al "desafío de cara al 2023 de consolidar a la oposición" y "ampliarse para mejorar nuestra representatividad"

. En ese camino, un rol fundamental tiene que ver no sólo con quiénes serán parte de la pelea por las candidaturas, sino también a quiénes y cómo convocan nuevos dirigentes y espacios para "ampliarse".En ese marco,"Hay que seguir trabajando en ampliar nuestro espacio. El triunfo de Juntos en las generales fue muy importante en todo el país y en la Provincia contra el peronismo unido. Pero estoy convencido de que tenemos una oportunidad para seguir creciendo", le dijo el "Color" esta mañana a Radio Rivadavia.En ese sentido argumentó que en el 2017 desde su espacio estaban "unificados en la provincia" y lograron "el 42% contra el peronismo dividido", mientras que "en esta última elección, con la oposición atomizada" se consiguió "llegar al 40% y ganarle al oficialismo que estaba unificado”.En ese contexto, fue explícito el centro que les tiró al líder libertario en territorio bonaerese y la referente "celeste", quien no ingresó a la Cámara baja:Las afirmaciones de Santilli surgen de comparar los resultados de las últimas legislativas: en 2017, con Graciela Ocaña encabezando la boleta, Cambiemos obtuvo en provincia de Buenos Aires el 42,15%, mientras que en 2019, con la postulación de Cristian Ritondo, sacó sólo el 37,66%.Pero en ambos casos, los "libertarios" y los "celestes", hoy representados por Espert y Hotton, estaban unificados en las listas de Juntos por el Cambio. En las pasadas legislativas del 14 de noviembre, en tanto, Santilli obtuvo el 39,77%, Espert el 7,50% y Hotton el 2,95%.El operativo "ampliación" del espacio que promueve Santilli se basa en el hecho de que si estas dos fuerzas hubieran estado adentro de Juntos hubieran superado el 50% de los sufragios en territorio bonaerense, cosa que no sólo fortalecería a la alianza opositora a nivel nacional sino que también le daría músculo a su eventual postulación a la Gobernación provincial, proyecto que impulsa Horacio Rodríguez Larreta, su jefe."Lo importante es que ganamos la elección. Y entender el mensaje de las urnas, que es impulsar en el Congreso la agenda del trabajo, de la producción, del campo y de aumentar las exportaciones e inversiones", concluyó.