Gobierno: para diciembre se recuperará "todo el empleo perdido en pandemia" y termina la doble indemnización

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, enfatizó el elevado crecimiento de la economía argentina en estos meses, pronosticó que para fin de año se habrá recuperado "todo el empleo" que se perdió como consecuencia de la pandemia de coronavirus y adelantó que de continuarse en esa senda la doble indemnización por despido no se continuará a partir de enero 2022

el funcionario del gobierno de Alberto Fernández se refirió a medidas de contención de emergencia, como la doble indemnización por despidos. Al respecto afirmó que "como se está normalizando la situación es altamente probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas"

Según afirmó el funcionario nacional este miércoles, la economía en la Argentina crecerá 10% este 2021, y eso implicará volver a los niveles previos a la Covid-19. "Se recuperará todo el empleo perdido durante la pandemia", celebró., subrayó el ministro al hablar en la Escuela Técnica Roberto Rocca, propiedad del Grupo Techint, en la localidad bonaerense de Campana.Allí también indicó que cuando se pueda, la cual se conocerá en febrero, en la Argentina se habráAl respecto, destacó que "hay sectores, como la manufactura y la construcción, que están arriba de los empleos que tenían antes de la pandemia".Moroni participó del relanzamiento del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto con su par de Educación,, el presidente del Grupo Techint,, y el titular de la entidad fabril,Según consignó Clarín,El titular de la cartera laboral sostuvo que "los puestos de trabajo requieren cada vez más habilidades", y subrayó que "el desafío es cómo dotar a la gente de esas habilidades".El ministro consideró que "la educación profesional no puede ser un remedo de la educación formal", y evaluó que "replicar un esquema rígido en la educación profesional, lleva a repetir los problemas de siempre".Puntualizó que "el desafío es cómo validar y certificar estas múltiples formas de transmisión de conocimiento".Además indicó que "otro desafío es reconocer las habilidades adquiridas en los lugares de trabajo", y consideró que para eso es preciso "trabajar en la empleabilidad, en la formación".Al respecto advirtió que "si no se acompaña todo esto con un proyecto de desarrollo, y vamos a un proyecto de desaparición de la industria y de las empresas, entonces se conduce al vacío"."Esto requiere además de estos detalles, un proyecto político de desarrollo legitimado por todos. Me preocupa a veces, cuando se vuelve a ideas que mostraron que no sirvieron para el desarrollo", señaló Moroni.