Ramón: "Cornejo es el radicalismo nacional que quiere sangre y no consensos"

Para el diputado nacional del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y legislador electo por Mendoza, José Luis Ramón, “el llamado al diálogo del presidente de la Cámara de Diputados es algo muy positivo”. “Hay que hacer un análisis que se tiene que desprender de cómo lo quiere presentar Juntos por el Cambio. La convocatoria siempre tiene que ser y no dependió de los resultados electorales”, sostuvo.

“Al ex gobernador Cornejo ha provocado un daño institucional porque ha cooptado todos los organismos de la Provincia que no permite que exista un control sobre cómo se administran las cuentas del Estado mendocino. El heredero de todo esto es Rodolfo Suarez, que tiene como conductor a Cornejo, y que es justamente la parte del radicalismo nacional que quiere sangre y no consensos”,

En línea con el tigrense, el mendocino consideró que “es una medida que lleva en su propuesta política”.subrayó.También opinó sobre la aparente discordía que se aprecia en la oposición. “Vemos una disputa que en la Cámara la veníamos visualizando desde hace mucho tiempo. Creemos que hay una disputa muy grande, sobre todo, porque hay un radicalismo que tomó un norte desde el punto de vista institucional a contramano de su historia. En especial aquel radicalismo que impulsaba a Raúl Alfonsín”, señaló.dijo.La critica contra la oposición nacional se profundiza al hablar del radicalismo mendocino.cuestionó.Consultado sobre cuál sería su futuro camino en la dinámica política, sostuvo que la diputación provincial le permite seguir en “la construcción del partido político que hicimos en Mendoza., señaló.