Larreta apura antes del cambio de legisladores el tratamiento de cuestionados proyectos inmobiliarios

¡Increíble! A pesar del masivo y contundente rechazo por los múltiples negocios inmobiliarios de Larreta, van a dictaminar este viernes en la Com. de Planeamiento: ⚠️¡Costa Salguero, Ley de blanqueo de obras, el proyecto de IRSA y las 11 torres para aprobarlos en la @LegisCABA! pic.twitter.com/xlBy5pu2qC — Javier Andrade (@javieroandrade) November 24, 2021

Se acerca fin de año y Larreta prepara los regalos para los empresarios amigos antes de que cambie la conformación de la Legislatura.



Este viernes quiere tratar en comisión la venta de Costa Salguero, a pesar del freno judicial y del rechazo de miles de porteños y porteñas.👇🏼 pic.twitter.com/shzxajmzz7 — Mariano Recalde (@marianorecalde) November 24, 2021

El vicepresidente del bloque delen la Legislatura porteña,consideró hoy que el régimen de regularización de obras y construcciones que propone el oficialismo local es uny "no dará buenos resultados para la ciudad". Andrade se refirió así a uno de los proyectos de ley que el jefe de Gobierno porteño,busca aprobar en la Legislatura local antes de fin de año y del recambio legislativo.respondió Andrade a Télam cuando fue consultado sobre el, que busca aprobar el oficialismo local, representado en la Legislatura por el bloque Vamos Juntos. El proyecto de ley para crear dicho régimen se tratará este viernes en la Legislatura, durante una reunión de la comisión deEse mismo día Vamos Juntos buscará dictaminar otras tres iniciativas del jefe de Gobierno: la rezonificación de Costa Salguero para habilitar allí la construcción de edificios, el acuerdo con IRSA para levantar un nuevo barrio en la ex Ciudad Deportiva de Boca y los 11 convenios urbanísticos con empresas privadas que autorizan torres en parcelas donde no están permitidas., comentó Andrade.El régimen de regularización de obras fue aprobado en primera lectura el 10 de diciembre de 2020, en la última sesión de ese año y estuvo estancado hasta esta semana. Dicha norma alcanzará a obras que excedieron la capacidad constructiva permitida "hasta en 5.000 metros cuadrados", apuntó Andrade.Luego, dijo que hubo iniciativas similares. Por otra parte, consideró que la regularización beneficiará, por ejemplo, a "desarrolladores inmobiliarios que construyeron dos pisos de más en un edificio de 10 y que, pagando una multa, podrán regularizarlos y venderlos". El diputado también señaló que en "reiteradas notas" desde el Frente de Todos se consultó al oficialismo porteño si había un diagnóstico sobre "cuántas obras y de cuántos metros" serían alcanzadas, pero no se recibió "ninguna información en ese sentido".En tanto el senador nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Airesafirmó este miércoles que "se acerca fin de año" y, "prepara los regalos para los empresarios amigos", ya que esta semana, sostuvo, el oficialismo local volvió a activar el tratamiento de varios proyectos inmobiliarios., escribió Recalde en Twitter. Y agregó que el mandatario porteño "también quiere avanzar con la construcción de torres en Costanera Sur y otros convenios a medida de los especuladores. La inmobiliaria a la orden del día", dijo con ironía.Recalde se refirió de ese modo a la reunión conjunta de las comisiones deque se realizará este viernes, en la que Vamos Juntos, bloque oficialista en la Legislatura, buscará dictaminar cuatro proyectos del jefe de Gobierno. Uno de esos proyectos busca habilitar la construcción de edificios privados en el predio público llamadoubicado en, mientras que otra de las iniciativas prevé autorizar la construcción, por parte de la empresa IRSA, de un nuevo barrio, con torres de 45 pisos, la ex Ciudad Deportiva Boca, ubicada en laUn tercer proyecto contiene 11 convenios urbanísticos firmados con constructoras privadas para levantar nuevas torres en parcelas de diferentes barrios donde no están permitidas y, una cuarta iniciativa, propone crear un" de obras que ya fueron llevadas a cabo en contravención del Código de Edificación vigente.