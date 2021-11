Vos sos el de la foto del velorio de Maradona: a un año de la imagen que recorrió el mundo

En Balcarce 50 estuvieron Damián Juárez y Luis Manrique. Dos fanáticos desconocidos de River y Boca, respectivamente, pero admiradores del “Pelusa”. Su abrazo a la salida del funeral, se hizo viral a través de una foto. Ellos todavía no pueden creer el revuelo nacional y mundial que eso generó.

Este jueves se cumple un año de la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, quien supo ser amado por una multitud y odiado por otra. Su velatorio en Casa Rosada desde un principio generó polémica pero no impidió la congregación de un sin fin de hinchas que fueron a darle el último adiós., manifestó Damián en diálogo para Política Argentina.Por su parte, Luis indicó que un amigo desde Estados Unidos lo puso al tanto de la foto., expresó para PA.En ese sentido, Damián resaltó lo espontáneo de ese abrazo. Si bien todavía no tiene mucha noción de la repercusión, lo dimensiona en cada saludo y foto que le piden en la calle., reveló.A su vez, Luis agregó:, expresó.Consultados sobre su fanatismo por el astro del fútbol que los llevó ese 25 de noviembre a Plaza de Mayo, coincidieron en el talento indiscutido de aquel campeón del ´86. “, afirmó el hincha Millonario., sostuvo el fanático del Xeneize.Para despedir a Maradona, no dudaron en cerrar su taller de aberturas de aluminio -en el caso de Damián- o decirle al jefe que se iba a darle el último adiós al “Pelusa”, tal como hizo Luis.Luego de un año, prefieren hablar del campeón del ´86 en presente, como si todavía estuviera vivo., expresó Damián., manifestó Luis, y añadió:Por último, eligieron la manera en que van a recordarlo., indicó el hincha de River.Por su parte, el hincha del club de la Ribera recordó el costado solidario de Maradona, cuando organizó por ejemplo un partido de beneficencia para recaudar fondos para un chico italiano que tenía que operarse., concluyó.Una pasión que no distingue de camisetas. Eso significó Maradona para sus fanáticos, que prefieren recordar las obras de arte que pinceló con sus pies. En el primer aniversario de su muerte, está más vivo que nunca.