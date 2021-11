Coronavirus: Argentina alcanza los 95 millones de vacunas recibidas mientras preocupa el aumento de casos

en la Argentina continúa la incesante llegada de vacunas al tiempo que por la suba de contagios hay preocupación pese a que todavía no implica crecimiento de internaciones

En ese aspecto, la Argentine en apenas tres días habrá recibido más de 2,4 millones de vacunas para reforzar el Plan Estratégico de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional

Mientras Europa sufre un vertigonoso aumento de casos de coronavirus que lleva a cuarentenas y medidas para estimular la inmunización de los sectores que resisten los cuidados,En cuanto a la suba de casos positivos, en las últimas semanas se registró un fuerte crecimiento en la cantidad de casos. Este jueves, por segundo día consecutivo, Argentina sumó más de dos mil contagios por coronavirus y, de esta forma, se volvió a ver una pequeña suba de la curva en el territorio nacional.Esto significa quey, de esta forma, se suma al avance del Covid-19 en diferentes partes del mundo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, principalmente de Europa,Durante las dos últimas semanas, la cantidad de camas ocupadas rozó el 40% en el AMBA y, de esta forma, siempre se mantuvo en el mismo rango. Por eso, el ministro de salud bonaerense,, vaticinó que en el verano próximo podría haber algún tipo de rebrote cosa que lo motivó a recomendar "continuar usando el barbijo" en los espacios cerrados o con mucha concentración de personas.Además, sostuvo que debería haber "un debate social" respecto de restringir la circulación de las personas no vacunadas contra el virus."En el verano podríamos tener algún tipo de rebrote pero no creo que nos lleve a tomar restricciones, no quiero decir nada con certeza porque en la pandemia las cosas van cambiando", afirmó Kreplak quien destacó que "puede haber una ola (de contagios), sobre todo porque empieza a hacer mucho calor, hay aire acondicionado en lugares cerrados por lo que hay que ser muy cuidadosos, seguir usando el barbijo y mantener la ventilación en lugares cerrados".Con respecto a la restricción de la vacunación de personas no vacunadas, aseguró que "es una discusión que debemos darnos" respecto de la posibilidad de restringir la circulación de personas no vacunadas, tal como ocurre en otros países.Justamente, la cuestión fundamental para hacer lo máximo posible para evitar que eso suceda tiene que ver con la vacunación, como muestran las estadísticas del conjunto del planeta en cuanto a cuándo y dónde hay más internaciones y muertes.Se informó oficialmente que llegan cuatro vuelos con vacunas contra la Covid-19, de los cuales ya arribaron dos y, con estos envíos, el país supera los 94,4 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la campaña contra el SARS-CoV-2.Así, en tres días, Argentina habrá recibido 1.150.110 vacunas contra el coronavirus del laboratorio Pfizer y 1.336.500 de AstraZeneca.El primero de los envíos con 877.500 dosis de Pfizer arribó ayer a la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelo AA907 de American Airlines, mientras que las restantes 272.610 dosis de esta firma llegaron esta mañana a través de la misma empresa.En cuanto a las vacunas de AstraZeneca, el primero de los vuelos con 163.200 dosis arribó anoche en el vuelo AM0030 de la compañía Aeromexico, mientras que las restantes 1.173.300 vacunas se esperan para la mañana del viernes a bordo del vuelo AR1305 de Aerolíneas Argentinas.De ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y 5.688.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 4.508.500 del segundo).A la firma AstraZeneca corresponden 26.524.900 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 21.248.500 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá). En tanto, 31.672.800 corresponden a Sinopharm (30.000.000 del contrato bilateral y 1.672.800 recibidas a través del mecanismo Covax); 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 1.704.000 a CanSino y 10.654.020 a Pfizer.De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 84.436.025 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 66.426.671. A su vez, 36.229.716 personas iniciaron su esquema y 28.776.742 lo completaron, mientras que 1.168.137 personas recibieron dosis adicional y 252.076 recibieron dosis de refuerzo.