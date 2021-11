Espionaje ARA San Juan: Macri logró llegar a Casación para quitar al juez Bava y define Comodoro Py

la Cámara Federal de Mar del Plata le concedió al ex presidente Mauricio Macri, de manera "excepcional", el recurso de Casación para que así acceda a que el máximo tribunal penal del país decida si le saca de encima o no al juez federal Martín Bava, que encabeza la investigación que lo tiene imputado por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan

"el hecho de haber concedido a Macri el recurso de casación contra el rechazo de la recusación al juez Bava es otra muestra del poder real que detenta aún el expresidente y su desesperación por apartar a cualquier juez probo que en serio se maneje con pruebas y dentro de la ley"

Pese a que el estado de la causa no parecía ameritarlo desde la mirada técnica jurídica, según especialistas,Ahora, quien decidirá si a Macri sigue investigándolo Bava o no en la máxima instancia penal del país es la sala II: los nombres de los camaristas para ello son Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, el ex funcionario de María Eugenia Vidal.Lo que, pese a que las recusaciones no son materia de estudio de la Cámara Federal de Casación Penal, que sólo interviene cuando se trata de resoluciones equiparables a sentencias definitivas.Según evaluaron singularmente los jueces, el análisis de la admisibilidad del recurso "deberá enfocarse en lo atinente a la recurribilidad de la resolución puesta en tela de juicio", pese a que luego reconocieron que "se advierte que la misma no reviste la calidad de sentencia definitiva" u homologable.Sin embargo, afirmaron: "Habremos de considerar que en el marco de esta causa se debaten cuestiones que, por sus efectos y connotaciones sociales, efectivamente pueden suscitar una situación de gravedad institucional, en el sentido de que todo aquello que se ha resuelto puede poseer aptitud, por sus efectos, de exceder el mero interés de las partes".Así, los camaristas habilitaron "de manera excepcional la instancia casatoria propugnada por la defensa de Mauricio Macri". Antes de que sucediera, la Cámara Federal de Mar del Plata ya había rechazado en dos oportunidades las recusaciones presentadas por el abogado, defensor de Macri, en contra del juez Bava.Siempre había entendido que no había elementos que permitieran sospechar que el magistrado, que tomó al expresidente la primera indagatoria desde que dejó la Casa Rosada, obró de modo parcial o motivado por intereses que excedan a su función jurisdiccional. Ahora giraron y le dejaron la pelota a Comodoro Py.La respuesta de la querella de familiares de tripulantes del San Juan, a cargo de la abogada, cuestionó duramente la decisión del tribunal de apelaciones. Según la letrada,"Hoy hay más pruebas incriminatorias contra Macri que el 1-10 cuando fue imputado. La prueba fue aportada por el propio reo en su descargo escrito", aseveró la letrada en declaraciones a Télam.Y remató: "Vamos a seguir porque vale la pena no solo llegar a un fallo justo para las familias victimas del espionaje sino para que los argentinos confiemos definitivamente en la Justicia".