Cristina publicó una carta sobre la negociación con el FMI y le pidió responsabilidad a JxC

Cristina Fernández de Kirchner colgó en sus redes sociales un texto que armo en relación a los dichos de "los medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina y, crease o no -según pude leer en letra de molde-, también desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los brokers de Wall Street" sobre su supuesto silencio en torno a un posible acuerdo con el organismo de crédito, "Se preguntan '¿qué va a hacer Cristina respecto de esta cuestión?'" y agregó uno de los títulos para ejemplificar, “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta”.En ese sentido sostuvo que "la actitud más curiosa proviene de la coalición opositora que ha ganado, a nivel nacional, las elecciones parlamentarias celebradas el 14 de noviembre pasado" con declaraciones donde indican que no van a marcar su posición hasta que ella opine y se preguntó "¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hacen cargo de nada?".Cristina redobló la apuesta con las preguntas, lanzó, "¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra “hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno”, ahora quieren que “Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal”?" y resaltó que a partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación.A su vez subrayó que cuando se busca el voto popular en elecciones libres se debe ejercer la responsabilidad de esa representación, "más aún, cuando se han ganado" e insistió con las inquietudes, "¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023?". En ese plano confesó que no la sorprende la irresponsabilidad política de la oposición ya que "la historia de nuestro país está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada.Con esto concluyó el primer subtítulo de la misiva de la exjefa de estado, "Los silecios y las curiosidades" y dio pie a "Las leyes y las responsabilidades" mediante el cual explica cómo se dio hasta ahora el debate por la toma de deuda en Argentina desde la asunción del nuevo gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019. Comentó que el 1 de noviembre del 2020 se envió al Senado el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, "excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación", reconoció.La vicepresidente reprodujo el articulo 2 de aquel proyecto en cual se deja explícito que todo programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como cualquier ampliación de los montos, "requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente” y manifestó que apenas 19 días más tarde la Cámara Alta le daría media sanción con 65 votos favorables y una abstención y Diputados completó su aprobación en febrero del 2021 con 233 votos afirmativos, 2 votos negativos y 2 abstenciones."Surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI" analizó e hizo foco en que todo ello se da sin perjuicio de que Presidente es quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional. La expresidenta aprovechó esto para expresar que "la lapicera no la tiene Cristina... siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación" y acotó "no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional, que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.También recordó y homenajeó la gestión de Néstor Kirchner en relación tanto al FMI como a la quita de deuda a acreedores privados que se llevó a cabo con los canjes de 2005 y 2010 y advirtió que la Argentina y el resto del mundo siguen atravesados por la pandemia y nuestro país por "el peso inédito de una deuda también inédita" con el Fondo, "es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país".Cristina hizo un paseo por sus diferentes cargo públicos y dijo que como legisladora tuve "que votar en situaciones de gravedad institucional sin precedentes" y añadió que siempre votó de acuerdo a sus ideas y convicciones, "lo que no pocas veces me deparó algún que otro inconveniente". Cuando repasó sus Presidencias hizo alusión a la disputa con los Fondos Buitre que finalmente fue saldada por el gobierno de Macri con la derogación de las Leyes de Pago Soberano."Aún retumba en mis oídos el eco de los discursos de algunos compañeros y compañeras legisladoras que votaron en contra de aquella derogación y premonitoriamente sostuvieron que a partir de allí se iba a iniciar un proceso de endeudamiento que indefectiblemente culminaría con la vuelta del FMI" contó aunque alertó que "ninguno de ellos ni de ellas, como así tampoco quien escribe estas líneas, nunca imaginamos la magnitud de lo que iba a suceder".Para cerrar, en un gesto que no había tenido en otras oportunidades, Cristina dijo que tampoco se olvida, y además comparte plenamente, el discurso de Alberto Fernández del 9 de julio último en la Casa de Tucumán en el que declaró, "todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie, y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada" y aclaró, "nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca". "Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante"."Que Dios y la Patria los ilumine a todos y todas. Los argentinos y las argentinas lo necesitamos", concluyó.