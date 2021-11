Legisladores radicales le respondieron a Carrió: "atenta contra la unidad de Juntos por el Cambio"

yo no me fui de un partido (por la UCR) que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos

defendió a Nosiglia, "no dudo de su honestidad y estoy convencido que va a ser para toda la vida"

Considero que los dichos de Elisa Carrió atentan contra la unidad de Juntos por el Cambio y son funcionales al Kirchnerismo. Resulta inexplicable luego del triunfo en las últimas elecciones. — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) November 27, 2021

"la presidencia del interbloque la tienen que decidir todos los diputados". "Lo que quiero disputar es cómo funciona el bloque en la cámara, no puede ser que sea un club de amigos donde gana el que está hace más tiempo"

el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo se sumó a las críticas a Lilita y manifestó, "el debate interno es una de las fortalezas de Juntos por el Cambio, nos unió y siempre fue sin desprecio entre los socios del espacio"

El debate interno es una de las fortalezas de @juntoscambioar. Nos unió y siempre fue sin desprecio entre los socios del espacio. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 28, 2021

"Estamos orgullosos de nuestros dirigentes", remarcó

El sábado en el encuentro por el 20° aniversario de la Coalición Cívica,, "sepan lo que eligen en la presidencia de los bloques,, que manejaron Medicina o la Franja (Morada) de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia",quien es el jefe en diputados y perdió en las PASO con Luis Juez y De Loredo en Córdoba.Uno de los dirigentes que le salió al cruce fue el diputadoy agregó que "resulta inexplicable luego del triunfo en las últimas elecciones". A su vez en un hilo de Twitter continuó, "como egresado y vicedecano de la Facultad de Cs. Económicas de la UBA no puedo dejar de estar orgulloso de mi pertenencia institucional y de haberla defendido en los años que más fue atacada, incluso con intentos privatizadores" y, espero que esto no rompa Juntos por el Cambio pero no voy a permitir que se hable mal de personas honestas", resaltó y agregó,, analizó en declaraciones para la radio online FutuRock.A su vez,, "para nosotros porotear es un error, las cámaras tienen que funcionar de una forma horizontal para favorecer lo que votó la gente que es la ampliación y la renovación", indicó que se generaron nuevas figuras y. Por su parte,El mensaje de Yacobitti fue replicado entre otros por el economistaquien asumirá una banca en la Cámara de Diputados en el recambio legislativo,comentó y planteó que "el radicalismo se ha ordenado internamente con elecciones democráticas y ha disputado PASO en numerosos distritos".