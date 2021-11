Kicillof anunció la ampliación de la vacunación libre: "La vacuna es la única salida"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, anunció hoy que a partir de mañana las personas mayores de 3 años tendráncontra elen cualquier vacunatorio del distrito para aplicarse la primera dosis y desde el 10 de diciembre serán libres las segundas dosis desde esa misma edad. De esta forma, ya no será necesario pedir turno para ser inmunizado.anunció el mandatario, y “a partir del 10 de diciembre” habrá “segunda dosis libre para los mayores de 3 años”, manifestó al aclarar que el único requisito obligatorio es ser bonaerense y tener el DNI. Además sostuvo con respecto a las terceras dosis o refuerzos que se vacunará a todos los que tienen condición de inmunodeprimidos, los mayores de 50 años que tieneny para todos los trabajadores de salud en toda PBA, enfatizó Axel Kicillof. Al tiempo que añadió que “hoy los que enferman y los que tienen un cuadro peligroso, son los que no se vacunaron. La proporción de vacunados es muy menor. La vacuna sigue siendo la salida de la pandemia”.El gobernador, junto al ministro de Salud bonaerense,formuló el anuncio en el vacunatorio del Hospital San Juan de Dios de La Plata. “El único requisito” para recibir las dosis, sin turno previo, será que “se acredite la identificación y la dirección” de residencia, aclaró. De este modo todas las personas susceptibles de ser inmunizadas contra el COVID-19 pueden concurrir en cualquier momento para recibir las dosis.Asimismo, el mandatario bonaerense alertó sobre la “variante de preocupación” Ómicron, que está alarmando a la población mundial tras presentarse con mucha más contagiosidad que su antecesora, la variante Delta.Por su parte el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió al avance de la variante detectada por primera vez el 24 de noviembre en el sur de África y señaló que “es realmente preocupante la variante Ómicron porque sería bastante más transmisible que la variante Delta y se contagia más rápido”. Sobre la nueva mutación y la efectividad de las vacunas, el funcionario bonaerense dijo:En el caso de las vacunas contra el coronavirus, aclaró que no son inoculantes que “erradiquen el virus”, sino que su función es reducir la gravedad de la enfermedad de COVID-19 y disminuir el riesgo de hospitalización. Kreplak se refirió al plan de vacunación e insistió en el llamado a la gente que no se aplicó la vacuna: “Hay 14 millones de bonaerenses que se dieron la primera dosis y, entre estos, 11,5 millones completaron el esquema con la segunda dosis. El ministro de Salud bonaerense resaltó:El Poder Ejecutivo tomó la decisión ante el temor de propagación de la varianteAquellas personas extranjeras no residentes, deberán además poseer un seguro de salud COVID-19. El Gobierno determinó una cuarentena obligatoria para todas aquellas personas que lleguen al país desde África, por temor al ingreso y propagación de la variante Ómicron de COVID-19 que ya fue detectada en algunos países de Europa y Asia.Lade cinco páginas confirmando la decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. “Toda persona que provenga o haya estado en el continente africano o en las zonas afectadas que defina la autoridad sanitaria nacional en los últimos 14 días previos a su ingreso al país, quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos migratorios vigentes” y al conjunto de disposiciones sanitarias obligatorias que se informa a continuación.