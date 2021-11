"Corralito encubierto": el Banco Central desmintió la fake news viral de WhatsApp

A 20 años de la crisis de 2001, aún queda abierta la herida en muchos argentinos. La desconfianza en el sistema financiero persiste y ante la palabralos pequeños ahorristas sufren el temor de perder lo poco que tienen depositado en los bancos. Es así como con absoluta malicia, se tergiversó una circular deldirigida a los bancos para agitar las aguas contra el Gobierno en medio de la tensa negociación con el FMI por la deuda insostenible que contrajoaseguró el director de ámbito,, en diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10."Recibido hace unos minutos, lo comparto: Es de suma importancia comunicarles que se oficializó, mediante el Comunicado “A7405 y A7407”, ambos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que, con vigencia a partir del día 01/12/2021 (miércoles). Los bancos y/o entidades financieras enmarcadas dentro del circuito financiero argentino, no podrán tener en sus reservas divisas extranjeras. Toda posición financiera o equivalente en dólares, deberá ser liquidada y remitida a las reservas del BCRA. En otras palabras, un CORRALITO ENCUBIERTO. Por lo que le recomendamos a aquellos que posean dólares en cuentas bancarias, que el día lunes y martes de esta semana entrante, saquen turno y/o se apersonen a su banco para retirar esos saldos", decía el mensaje que se marcaba en los grupos como "reenviado muchas veces".No sólo que la medida no tiene nada que ver con el pequeño ahorrista, sino que fue implementada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri mientras el presidente del Banco Central eraAnte esto, el Banco Central emitió un comunicado en el que aclara que no existe riesgo de "corralito". "Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan", reiteró el organismo que conduce Miguel Pesce.Durante el fin de semana, miles de personas recibieron una notificación firmada por un estudio contable (con sello y número de resolución) que causó alarma sobre un supuesto "corralito encubierto" con el que se avanzaría sobre los ahorros de miles de particulares.La fake news argumentaba que las restricciones a la compra de paquetes turísticos y viajes al exterior en cuotas derivarían en algún tipo de restricción sobre los ahorros en bancos. "Las decisiones que tomó el Banco Central la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan", detalló el Central.Según explican desde la autoridad monetaria, "los bancos deben tener una posición de cambio neutra, justamente los depósitos al ser un pasivo para las entidades deben contar con respaldo en inversiones en esa moneda"."Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan. Adicionalmente, existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares", explica el organismo en el comunicado. Y concluye: "Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos".