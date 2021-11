Monzó y Stolbizer le "robaron" dos diputados al PRO: Larreta y Bullrich le cambiarían el nombre al bloque

en el PRO se conocieron nuevas dificultades, ahora con un ex integrante que vuelve a la Cámara de Diputados y con una nueva socia, que no se "identifica" con el macrismo: se trata de los electos Emilio Monzó y Margarita Stolbizer

la bancada en gestación estará integrada en principio por el exviceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y también por el tucumano Domingo Amaya, aunque no descartó la posibilidad de que "alguno más se sume“, deslizó. Ambos dirigentes hasta el momento son parte del bloque de Diputados del PRO, conducido por Cristian Ritondo

Entre los que calculan "no identificados" con la ideología más asociada al ex presidente Mauricio Macri y que podrían armar bloques separados o monobloques, está Ricardo López Murphy, que haría un espacio propio desde Republicanos Unidos, la sanjuanina Susana Laciar, el puntano Claudio Poggi o el salteño Carlos Zapata, entre otros

Las alianzas y resoluciones vía PASO que hubo eny que le sirvieron para ser la coalición más votada a nivel nacional comienzan a tener, a la hora de determinar subdivisiones y cargos, su correlato negativo con internas que se suceden una a la otra.Mientras la UCR aún no consigue definir sus autoridades parlamentarias e intercambia fuego con la Coalición Cívica de Elisa Carrió,Es que el ex titular de Diputados durante la gestión Cambiemos y la líder del GEN confirmaron que, cosa queFue la diputada electa Stolbizer quien confirmó hoy que constituirá con Monzó una bancada propia de cuatro legisladores que funcionará dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Pero además, la ex diputada nacional no descartó que el nuevo bloque se amplíe con la incorporación de otros integrantes de JxC que no se sientan tan cómodos en los tres socios principales., le dijo a Radio Con Vos.Stolbizer ingresará otra vez a la Cámara baja tras postularse en el puesto 9 de la lista por la provincia de Buenos Aires que encabezóen la provincia de Buenos Aires mientras que Monzó quedó en el número 12 de la nómina de JxC en representación del distrito bonaerense. Ambos fueron parte de la nómina radical deen las PASO, que perdió pero obtuvo un caudal de votos que lo empoderó.La legisladora electa adelantó queConsultada por el nombre de esa nueva bancada, Stolbizer precisó que buscarán que “sea un nombre que refleje un poco la amplitud" y coincidió con el jefe de Gobierno porteño,, en “la necesidad de seguir ampliando esta coalición, pensando en un futuro gobierno en 2023”.El problema, ahora, lo tiene, entre otros, justamenteen la Cámara de Diputados.Es que no está fácil la cotnención de algunos de los legisladores electos en los últimos comicios. Se trata de aquellos que no se sienten identificados con el macrismo duro. La idea es evitar que conformen bancadas por separado, como de hecho ya ocurrió con el sector de Monzó, que encontró grupo con Stolbizer.Según Télam, Larreta y Bullrich, los líderes del sector blando y del ala "halcón", ya conversaron al interior del PRO y estarían de acuerdo en hacer cambios.La movida promueve que el bloque del PRO en Diputados cambie de nombre, para representar la realidad que arrojó las urnas, donde en las listas de Juntos por el Cambio convivieron distintas expresiones, no necesariamente macristas.Considerando que este nuevo bloque de Monzó y Stolbizer estará integrado por dos diputados que hasta el momento estaban en el bloque del PRO, como De Luca y Amaya, la intención sería frenar esta sangría de legisladores que ya comienza a afectar al bloque del PRO y lograr que se queden en esta bancada.Más allá del potencial cambio de nombre, lo que ya está decidido es que el bloque seguirá presidido por Cristian Ritondo, luego de que Patricia Bullrich fracasara en su intento por colocar al frente de la bancada a una figura más cercana al grupo conocido puertas adentro como "los halcones", quienes se referencian en la conducción del propio Macri.Si bien a rumbo a 2023 el larretismo y el macrismo aparecen enfrentados como el propio Macri blanqueó sin escrúpulos en un encuentro de la Fundación Pensar en Córdoba en el que le espetó sin nombrarlo al alcalde porteño que los "curas que quieren ser Papa" tendrán que "competir" y que eso puede traer consecuencias, en este punto habría consenso entre los dos sectores para cambiar el nombre del bloque del PRO y así evitar la ya incipiente fuga de legisladores.A partir del 10 de diciembre, la alianza opositora tendrá 116 legisladores, de los cuales 45 corresponden a la UCR; 50 al PRO -aunque puede aumentar si suma algún monobloque-; 11 a la Coalición Cívica; 4 al bloque de Monzó; y 2 a Avanzar San Luis. El interbloque se completará con cuatro monobloques unipersonales, entre los que figuran el de López Murphy.