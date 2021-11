Alberto Fernández reúne al gabinete económico: impulso a 6 proyectos para las sesiones extraordinarias

El presidenteencabezará hoy a las 10 una nueva reunión de gabinete económico en la, informaron fuentes oficiales. Elbuscará impulsar en las sesiones extraordinarias 6 proyectos económicos: promoción de inversiones hidrocarburíferas, fomento al desarrollo agroindustrial, promoción de la industria automotriz y de la movilidad sustentable, desarrollo de la industria del cannabis y compre argentino.Estos 6 proyectos de ley generarían u$s 105 mil millones en exportaciones, crearían 800 mil puestos de trabajo y traerían inversiones por u$s 2.000 millones, durante la próxima década. El mayor impacto económico, estiman, lo daría la ley agroindustrial y de hidrocarburos. En el Ministerio de Desarrollo Productivo consideran que fomentar sectores competitivos y exportadores, como es el agro, los hidrocarburos y la industria automotriz, permitirá al país “crecer sostenidamente”, y “terminar de una vez con la restricción externa”.Otro de los defensores de estas leyes espresidente del Consejo Económico y Social, el ámbito donde se desarrollaron estos 6 proyectos. Según Beliz, el objetivo es “dar previsibilidad para que los sectores productivos puedan generar inversiones que redunden en mejores fuentes de trabajo, con inclusión social”, según dijo a la agencia Télam. Además, dijo que la clave fue que se consensuaron con”, con la mira “en la próxima década”.Por otra parte, los proyectos corren el riesgo de “dormirse”, por las críticas que manifiestan algunos sectores de la coalición. Uno de los cuestionamientos tiene que ver con la llamada “estabilidad fiscal”, es decir, establecer impedimentos a cambios impositivos en el largo plazo.manifestó un economista que prefirió no ser mencionado. Relacionado a la estabilidad fiscal, el foco está puesto en la ley agroindustrial, en la relación a las retenciones.Sobre este punto, el investigador Ricardo Aronskind, afirmó: “Las garantías a los sectores no deben pasar por atarle las manos al gobierno en materia impositiva, por las difíciles condiciones de la economía mundial, y porque estamos bajo presión del arreglo con el FMI, que va a requerir que el Estado cuente con ingresos, que no se de dónde va a sacarlos si renuncia a cobrarle impuestos a los sectores más rentables”. Un analista económico cercano al Instituto Patria aseguró que hay consenso en “definir planes de largo plazo”, pero que el proyecto “más sensible” es el que tiene que ver con hidrocarburos.Mientras tanto, el ministro de Economía,recibió este lunes en el Palacio de Hacienda a su par de Desarrollo Productivo,En la reunión ambos dialogaron sobre la recuperación económica que vienen experimentando distintos sectores productivos. En ese marco, los ministros hicieron hincapié en el incremento de la inversión y la mejora registrada en el empleo. También destacaron el aumento de las exportaciones, no sólo en términos de precios sino también de volúmenes.Es que en Desarrollo Productivo se hicieron eco de estas críticas. Mientras la coalición debate la salida exportadora versus el mercado interno, el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que depende de Kulfas, publicó un informe sobre”, donde indican que la prima salarial en empresas por ser exportadoras es 30% mayor, similar a la prima salarial por tener un título universitario.Por último, Guzmán y Kulfas analizaron las políticas productivas que se vienen ejecutando para un mayor dinamismo de la actividad, agregación de valor y crecimiento de la generación de divisas, tanto por aumento de exportaciones como por sustitución de importaciones.