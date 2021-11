Suben los salarios de empleadas domésticas: cuánto cobran a partir de diciembre y cuál fue la mejora 2021

Durante noviembre y diciembre se aplicarán los incrementos acordados en octubre del salario de las empleadas domésticas. La primer etapa será del 6% mientras que la segunda, del siguiente mes, tendrá del 2% restante.A fin de año, los aumentos para el personal doméstico terminarán de redondear en un alza del 50%. Un valor que también aplica para determinar lo que cobra una empleada doméstica por hora siempre que esté registrada formalmente.-tanto en lo que cobran las que están mensualizadas, con y sin retiro, como una empleada doméstica por hora. Además, se acordó que la próxima revisión será en marzo de 2022.El incremento del mes que viene cambia las escalas e impacta en lo que cobra una empleada doméstica por hora en la Argentina. El personal puede estar registrado en blanco con un salario mensual, que incluye o no retiro de la propiedad en donde presta tareas, o cobra por hora de acuerdo a la cantidad de tiempo que se lo requiera. Sea cual sea el caso, el aumento del pago rondará este año el 50% de incremento. Y, aunque el acuerdo no fue homologado, el gremio que nuclea a los trabajadores de casas particulares publicó cómo quedarán las escalas salariales por hora y por mes, de acuerdo a la categoría en la que está encuadrada. Por eso, en el caso de las empleadas domésticas que trabajan por horas, el sueldo en noviembre pasará a ser el siguiente:En días hábiles, en tu lugar de trabajo y durante las horas que prestas servicios: Si cobras por mes, dentro de los cuatro primeros días hábiles del mes siguiente; si cobras por día o por horas, al finalizar cada jornada o cada semana, según lo convenido.Para calcular tu remuneración, si trabajas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debes tener en cuenta los siguientes criterios: Los valores de las remuneraciones mensuales reguladas corresponden a una jornada de trabajo de 48 horas semanales. Si trabajas menos de 24 horas semanales, debes tener en cuenta el valor hora de la categoría que te corresponde y multiplicarlo por la cantidad de horas que trabajas; si trabajas más de 24 y menos de 48 horas semanales, tenes que hacer una regla de tres con el valor mensual de la escala; si trabajas fuera de la Ciudad, consulta la remuneración que te corresponde a la autoridad administrativa de trabajo de la provincia.Los empleadores deberán abonar un adicional del 1% por año sobre los salarios mensuales para el personal doméstico. Esta liquidación es generalizada y abarca a todas las relaciones laborales vigentes. El concepto estará incluido como un nuevo ítem en los recibos de sueldo para facilitar su identificación. Se deberá calcular el 1% por cada año trabajado y consignarlo en el ítem “Antigüedad”. El sistema emitirá el recibo final con todos los conceptos declarados. Y, a los fines del cálculo, se deberá considerar la antigüedad desde el 1 de septiembre de 2020 y además se calculará sin efecto retroactivo.Por tu trabajo te corresponden vacaciones pagas todos los años. Y, para calcular la duración, se toma la antigüedad que tengas en el empleo al 31 de diciembre del año al que corresponden.Independientemente de lo que cobra por hora o por mes una empleada doméstica, a todas las personas encuadradas en el régimen de trabajo de personal de casas particulares, así se desempeñen con o sin retiro, les corresponde por ley una licencia anual ordinaria por vacaciones. La ley establece que el descanso se deberá tomar entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo de cada año, y se puede fraccionar en dos o más veces, pero sólo a pedido de la empleada doméstica. Además, te deben garantizar un período continuo de licencia de no menos de dos tercios del que te corresponde según tu antigüedad. Y, antes de que empieces tus vacaciones, te las deben pagar.