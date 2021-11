Kicillof valoró la carta de Cristina para "poner en eje" la postura del FDT ante el FMI

"pone el eje en lo que es claro y evidente que es nuestra posición y lo estamos convocando desde hace un tiempo"

responsables de haber endeudado al país en cinco minutos y haber dejado la deuda no para cinco minutos sino para generaciones

Mauricio Macri, "una persona que tiene que resolver todavía de una manera legal a derecho la cuestión de Correo, cuando habla de honrar la deuda que empiece por casa"

el propio Macri fue el que puso el Cepo en su gobierno

en los países de Europa que tienen muchos casos "se está tratando de comprender si esto es atribuible al clima o a los no vacunados"

"Hoy vuelve a ser noticia lo que pasa en otros países, lo cual puede ser un espejo de lo que puede pasar en Argentina si no tomamos los recaudos", alertó Kicillof

, "me pareció clara la carta de Cristina, es un aporte" y expresó queEn este sentido manifestó que"todos ellos, Vidal, Larreta, Macri, Santilli," y resaltó "sería bueno que vengan a un espacio de diálogo", en diálogo con Del Plata.Kicillof planteó quey apuntó principalmente al ex presidenteEl mandatario provincial sostuvo que, analizó que "en Argentina, el carácter monetario de la economía hace que haya una cuestión estructural" y remarcó que ", me parece que no contribuyen y deberían tratar de contribuir"., nuestro programa de vacuna libre se extiende a mayores de 3 años en toda la provincia de Buenos Aires con la primera dosis" y comentó que "a partir del 10 de diciembre, y transcurrido el tiempo entre vacunas, también va a ser libre".A su vez subrayó quey comparó la situación argentina con la de otras latitudes, "estamos superando a Alemania, Estados Unidos, países que tienen un mayor poderío económico, pero menor tradición en cuanto a la vacunación estatal y obligatoria".recalcó el gobernador y agregó que "lo que ocurre afuera tiene que funcionar como un llamado de atención para el que esté dando vuelta, duda o lo deja para más adelante vaya y se vacune".