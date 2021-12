Espionaje ARA San Juan: procesan a ex jefes de la AFI a la espera de que se defina situación de Macri

El juez Martín Bava procesó a ex directores de operación de Contrainteligencia de la AFI Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. De esta manera, ya suman once los procesamientos en la causa y resta que el magistrado resuelva la situación procesal del expresidente Mauricio Macri.

el abogado Pablo Lanusse también intenta mudar la causa de espionaje de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, a un expediente que tramita ante el juez Ariel Lijo. En los tribunales de Retiro hay un planteo sobre la competencia que se hizo en el juzgado a cargo de Lijo, que espera una decisión de la Cámara de Mar del Plata sobre la cuestión.

La defensa de Macri sostiene que el expresidente solo está imputado en la del Ara San Juan y que requiere una respuesta al planteo que se hizo para que ese caso pase a CABA.

Mientras se define la competencia por el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San, y ahora este nuevo recurso ante Casación sobre la recusación, el juez Bava debe resolver la siituación procesal de Mari, esto es si lo procesa, le dicta una falta de mérito o bien lo sobresee.

Los nuevos procesados fueron llamados a indagatoria después de que el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas apuntara hacia el área de Contrainteligencia por no controlar lo que sucedía en la base Mar del Plata de la exSIDE, desde donde se hicieron los seguimientos a los familiares.El juez consideró que tanto Coste como Dalmau fueron responsables por la falta de control acerca de lo que sucedía en la base de Mar del Plata y por una labor omisiva frente a los ilícitos que desde allí se cometían., escribió Bava.El espionaje desde la base Mar del Plata de la AFI estaba a cargo de Nicolás Iuspa Benítez, un agente que ingresó a la exSIDE durante el menemismo. Iuspa Benítez tenía cinco agentes que actuaban bajo sus órdenes. La delegación Mar del Plata dependía de la dirección de Reunión Interior, que comandaba Eduardo Winkler, y ésta, a su vez, estaba subordinada a la Dirección Operacional de Contrainteligencia.Tanto Iuspa Benítez como Winkler y los cinco agentes ya fueron procesados por Bava al igual que Arribas y su número dos, Silvia Majdalani. Con Coste y Dalmau, Bava ya suma once procesamientos en la causa por el espionaje a los familiares de los submarinistas. Aún debe resolver si procesa a Macri, a quien indagó el 3 de noviembre pasado., sostuvo la abogada Valeria Carreras.Dalmau está procesado en la causa en la que se investiga el accionar de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Coste, por su parte, terminó procesado en el expediente sobre el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Las dos investigaciones tramitaron inicialmente en la justicia federal de Lomas de Zamora, pero pasaron a los tribunales de Comodoro Py, donde Macri busca llevar el expediente sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan.El ex mandatario logró acceder a la Cámara Federal de Casación en su intento para apartar al juez Bava de la causa. Es que la Cámara Federal de Mar del Plata concedió un recurso para que Casación trate la recusación contra el letrado, que fue rechazada en dos oportunidades. El tribunal marplatense ya confirmó dos veces al magistrado de Dolores, pero la defensa del ex presidente insistió hasta llegar a Casación.Independientemente de lo que ocurra con la recusación,Lo mismo había planteado el extitular de la AFI Gustavo Arribas.Es que en Dolores tramitan tres causas que están relacionadas, el denominado caso D´Alessio, el espionaje cometido desde las bases AMBA y el cometido a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan.Lo mismo pide Arribas.En una resolución dictada a fin de 2020, el camarista Martín Irurzun le ordenó a Lijo pedir la causa y definir si corresponde su competencia. Mientras tanto la justicia de Dolores insistió en defender la jurisdicción. Lijo aguarda una definición desde Mar del Plata, pero Irurzun lo apuró a resolver.La causa sobre el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan nació en Mar del Plata con una denuncia de la AFI en septiembre del 2020 a raíz de la información encontrada en la causa bases AMBA.