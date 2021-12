Carrió dijo que Larreta pasó de "tronco a junco" y le puso leña a la pelea con la UCR de Lousteau: "Cálmense chicos"

la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, le metió más leña a sus diferencias con la facción de la Unión Cívica Radical con la que mantiene distancia, aquella encabezada por Martín Lousteau, pronunció llamativos elogios para Horacio Rodríguez Larreta respecto de la postura política y los lazos del jefe de Gobierno porteño y volvió a marcar su oscilante vínculo con Mauricio Macri

En unas semanas post electorales en las que Juntos por el Cambio padece el fuego interior y no específicamente por un exceso de pasión afectuosa,En diálogo con Todo Noticias, Carrió le pidió "calmarse", básicamente, a Lousteau y le recordó su pasado kirchnerista:Bajo la misma línea, agregó a continuación con un dejo de autocensura: "Porque la historia... Decir 'funcional al kirchnerismo'... no es así. Yo quiero la unidad. Hay nuevas generaciones de 'hijos de p...'. Tenemos que luchar contra ellos y no entre nosotros. No sirve de nada".Esta respuesta de "Lilita" tiene que ver con que Lousteau había criticado su discurso en el marco de la celebración por los 20 años de la Coalición Cívica. "Eso de criticar a (Horacio Rodríguez) Larreta y al radicalismo es un error conceptual", había sostenido el radical."Esas críticas van absolutamente en contra de lo que nos pide la gente. Termina siendo funcional al kirchnerismo. No es momento de hacer eso. De todas maneras, sé que lo que dijo Carrió no es lo que piensa todo su espacio", había completado Lousteau, ex ministro de Economía de CFK y ex embajador en EEUU de Mauricio Macri.Carrió tambiéen fue invitada a hablar sobre su relación con el expresidente Macri y el estrecho vínculo entre Larreta y Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados y líder de uno de los espacios principales del Frente de Todos.En primera instancia, y con el foco puesto en el expresidente, negó que hayan conversado sobre la interna dentro de Juntos., reveló.Tras realizar dicha aclaración, Carrió dirigió su atención hacia el jefe de Gobierno porteño, un poco llevada por las preguntas, y su amistad con Massa, hecho que dijo, sin miramientos, que la "espanta". Aunque aclaró que Larreta no le responde el teléfono cuando el visor refleja el número del líder del Frente Renovador.Respecto de Larreta en concreto, quien en las últimas semanas renovó su alianza con Lousteau, remarcó que "siempre va a contar" con su apoyo, a la vez que insistió en la necesidad de que "haya un contrato moral de por medio". Finalmente, con una imagen del alcalde porteño en pantalla, se permitió decir que Rodríguez Larreta está "lindo" pero le dejó un elogio extraño.Carrió arrojó, halagando los modos políticos y el aspecto físico, algo así como que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se "soltó":