Crimen de Lucas: suspenden la reconstrucción por un planteo de los policías acusados del asesinato

Este martes, desde las 9:30, se iba a realizar la reconstrucción del asesinato de Lucas González en el barrio porteño de Barracas, tras un pedido efectuado por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, y del juez de Instrucción Martín Del Viso, pero finalmente quedó suspendida

El proceso, un operativo de gran envergadura, contaba con la presencia de los amigos del joven asesinado que compartían el auto (Volkswagen Suran) al momento del crimen y que fueron baleados por efectivos sin identificación, en tanto que también estaban los padres. Además, según la información trascendida, eran parte del operativo testigos del hecho.El abogado, quien representa a la familia de Lucas y a sus tres amigos atacados a tiros por efectivos de la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre pasado en Barracas, había asegurado que la reconstrucción del hecho que se llevaba a cabo desde esta mañana era "histórica" y que iba "a marcar un antes y un después de la policía que no cumple con sus deberes".Sin embargo,Dalbón explicó que la defensa pidió que la diligencia no se lleve adelante si no están presentes los tres efectivos a quienes se les imputa el asesinato de Lucas, tal como dispuso el fiscal del caso.A los efectos de evitar futuras nulidades, el magistrado optó por suspender la reconstrucción hasta tanto resuelva el planteo de la defensa de los policías Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi, a cargo del abogado Alfredo Olivan.Es que, para para proteger a los tres amigos de Lucas y a los padres del adolescente asesinado, el fiscal planteó que no participen esos efectivos de la diligencia, sino que solo lo hicieran los otros seis policías detenidos pero por el encubrimiento, quienes sí iban a estar presentes hoy, dijeron fuentes judiciales."Los policías asesinos dicen que querían estar, lo podrían haber dicho hace tres días. Es una chicana que revictimiza a los chicos", dijo Dalbón, quien consideró "bastante insolente" el planteo defensista el mismo día de la reconstrucción.Y agregó: "Hay abogados chicaneros y también jueces timoratos, para manejar esta causa hay que tener los huevos bien puestos y evidentemente alguien no los tiene, entonces se suspendió".Finalmente el abogado dijo que espera que el juez Del Viso disponga para mas tardar el lunes o martes próximo la reconstrucción, o, si no, advirtió que pedirá su juicio político."Lo que vamos a hacer es que vengan los asesinos, los abogados de los asesinos y que se revictimice de vuelta a los chicos. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para terminar esta media y que los que quedaron vivos terminen esta etapa y puedan seguir viviendo", concluyó.