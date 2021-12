Espionaje ARA San Juan: Macri prepara apelación al procesamiento pero con velas prendidas en Casación

la defensa del ex presidente prepara su apelación y afina la verdadera estrategia que monta para derrumbar la investigación e intentar mudarla a Comodoro Py

#MacriProcesado | "Ni vos te lo creés": así le respondió @mauriciomacri minutos después a la Televisión Nacional de Chile por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. pic.twitter.com/SPWSctnzcT — Política Argentina (@Pol_Arg) December 1, 2021

el fondo de la cuestión es la recusación de Bava que la defensa del ex presidente ya logró llevar a que se discuta en los tribunales porteños y, luego, que caiga la investigación en curso y se mude a Retiro definitivamente. Es que allí los jueces son más amigables y todavía están a tiro de influencias conocidas

La decisión clave, entonces, en el seno de la Casación la tiene la Sala II. ¿Quiénes la integran? Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques

Tras la decisión del juez federal subrogante de Dolores,, deen la causa por el espionaje ilegal a familiares de los submarinistas fallecidos del ARA San Juan,La información que la propia defensa del ex presidente hizo trascender es que ya se encuentra afinando los detalles de la apelación que presentará a Bava, a quien el abogadocriticó anoche de manera casi violenta. Antes, ya lo había hecho el propio Macri desde Chile.Según Télam, la defensa del líder PRO señaló que el plazo para la apelación vence el lunes, por lo cual no hay dudas de que entre hoy y ese día se hará la presentación judicial a través de Lanusse.Así, lo próximo que resta conocerse acerca de la situación procesal de Macri es si continuará (no tiene prisión preventiva), al igual que el embargo por 100 millones de pesos sobre sus bienes y la prohibición de salir del país, que previamente fue suspendida por la Cámara Federal de Mar del Plata.Según Bava, en resumen, Macri es "autor" intelectual y a la vez consumidor de maniobras de espionaje ilegal contra los familiares de los marinos del submarino hundido en noviembre de 2017. Ya en la Argentina desde la madrugada de anoche, el expresidente no podrá salir del país y además "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal".Independientemente del camino que busca la defensa de Macri de dar vuelta el procesamiento en Dolores o, eventualmente, en la Cámara de MDQ,En primer lugar, una vez que Bava rechace la apelación, cosa que se da por descontada, la estrategia de Lanusse en el marco de la actual investigación apuntará a convencer a la Cámara de MDQ de que no hubo una responsabilidad y que ni siquiera existió un espionaje ilegal.Esta línea argumental hasta ahora no prosperó: ninguna de las dos veces que intentó correr a Bava lo logró. Sí consiguió de los camaristas marplatenses aprueben la revisión de la Cámara de Casación pese a que no había ninguna decisión firme, elemento que demandan los procesos habitualmente para que el máximo tribunal penal tenga intervención.Es que. Es que el juez, conocido por darle apellido a la "doctrina" que nació en tiempos de Cambiemos para meter en prisión preventiva a dirigentes peronistas,. Los últimos dos tiene conocida proximidad con los intereses del macrismo.. En realidad Casación es completa por definición. Y el ex mandatario parece no haber sido inocente en ello: de sus actuales 12, nombró a cinco miembros y si uno desagregara a los otros 7 jueces sólo tres o cuatro - en la interpretación más inocente - no acostumbrar a tomar decisiones digitadas del lado PRO.Para completar el cuadro, el fiscal de esa decisión de la Casación es Raúl Pleé. O sea un ex empleado de Macri en su gestión como presidente de Boca Juniors, a cargo de la seguridad del club pese a sus defensas públicas de los barra bravas. Además, fue uno de los funcionarios judiciales enlistados en las visitas a la Quinta de Olivos.Pleé también tiene en su haber denuncias por entorpercer la investigación por el atentado a la AMIA y, ya desde el perfil de los DDHH, por cajonear causas por delitos de lesa humanidad.Habida cuenta de este panorama,. Empezar de cero. Se acabaría el procesamiento del expresidente y una buena parte de la probatoria recabada.En cambio. Todo mientras espera el rechazo del propio Bava a sus decisiones, una vez que la defensa del ex presidente la presente, y que esa luego suba a los camaristas de MDQ Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza.De todos modos,Hasta ahora no pasó nada (Lijo la durmió a la espera) Sin embargo, como ya se mencionó, Irurzun ya le metió presión al magistrado federal para que tome una decisión acerca del pedido de Macri, que quiere seguir lo hecho por Gustavo Arribas, su amigo que condujo la AFI del espionaje ilegal.