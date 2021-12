Se retira Serrat: cómo fue su postura sobre el kirchnerismo y el macrismo en los últimos años

El primer hecho político de los últimos 15 años que acerca a Serrat a la política doméstica se remonta al 20 de diciembre de 2007, cuando, acompañado como en tantas cosas por Joaquín Sabina, visitó a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada tan sólo 10 días después de que la dirigente peronista asumiera su primer mandato como Presidenta de Argentina

Macri iba a recibir a Serrat en su despacho de la Casa Rosada. Lo había anunciado incluso en su agenda oficial. Horas después del horario de reunión pautado, con periodistas esperando la foto, se conoció que el cantante no había asistido. Eso motivó a tejerse algunas suspicacias sobre el 'faltazo'

Justamente, ese encuentro se produjo: Alberto Fernández se juntó con Serrat y con Sabina. No hubo guitarreada, pero sí una cena en un hotel porteño donde estuvo también la pareja del entonces presidente electo, Fabiola Yáñez





El cantautor español de amplia trayectoriaanunció su decisión de retirarse de los escenarios con una última gira. "Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira, 'El vicio de cantar 1965-2022', con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo", señaló la discográfica Sony Music en un comunicado.De ese modo, la gira despedida comenzará, según comunicó, en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril de 2022, y terminará, en lo que será la última vez que se podrá ver al artista en vivo, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 23 de diciembre, añadió el texto.Asimismo comunicó que el 8 de diciembre se dará a conocer información más detallada sobre los conciertos y sus fechas. Tras las repercusiones por la noticia, el músico de 77 años dio una entrevista con El País explicando las razones de su retirada después de 65 años de carrera. "He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", comentó."El encierro al que nos llevó esta pandemia provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias. Hay un tiempo para cada cosa. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina que nos obligó a abandonar una gira en febrero de 2020. Luego vino la covid… Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría", agregó.Según las crónicas de encuentro, la actual vicepresidenta les preguntó "¿Cómo, ya se van¿", a lo que Serrat respondió: "Es que teníamos planeado divorciarnos el día 19".Además, en la sede del Gobierno argentino, CFK les regaló un libro de fotografías de tango. Después de conocer el despacho presidencial, Serrat y Sabina salieron a uno de los balcones del edificio junto a Cristina y el secretario Legal y Técnico del Gobierno, Carlos Zanini.Cuando el artista hablaba de la crítica situación económica que atraviesa España, a la que calificó de “tremenda”, lo consultaron acerca del caso de Latinoamérica. "Sí, sumamente complicado. Le explicaré: yo me asomo a la ventana de aquí, y cada día veo más grande la (villa) 21", contestó Serrat.Luego, ante una repregunta sobre si "no es optimista cuando mira la realidad argentina", el cantautor respondió que "no", porque "políticamente hay muchas cuestiones que concretar y la gente está pidiendo que estas cuestiones se concreten".Es que, en el marco de la cercanía del artista con posiciones políticas más ligadas al progresismo.Luego, Serrat trató de correrse de esa agenda y contó qué lo llevó a gambetear la foto con Macri. "Tengo un recuerdo durísimo de aquella mañana", dijo, tras lo cual mostró la rodilla que se lastimó en la habitación del hotel, según la versión oficial. "No hubo ningún desaire. Porque primero faltó información, y segundo, sobró dureza…", agregó irónico, intentando desmentir motivaciones "ideológicas". Lo cierto es que el encuentro, que se suponía se iba a realizar días después, nunca sucedió.cuando, desde Madrid y en la antesala a su visita al país en la gira que volvió a unirlo a Sabina, fue consultado por su mirada de cara a las elecciones presidenciales que, meses después, sacarían a Cambiemos del poder.El cantautor expresó su deseo de que, a lo que Sabina describió como "quitar la grieta"., Macri ya había sido derrotado y el Frente de Todos se preparaba para gobernar.Sabina elogió al presidente Fernández por su encuentro con Brian Gallo, el joven que fue discriminado en redes sociales por militantes macristas por su ropa.Tras eso, surgió un tema de color que abrió la posibilidad de un encuentro entre el ex jefe de Gabinete y ambos músicos españoles: su gusto compartido por el rock y la comida argentina., les preguntaron., respondió Serrat, dejando abierta la chance de que el encuentro se produzca, ya que a pesar de que Fernández estará fuera del país hasta el miércoles 6, los artistas españoles estarán en la Argentina el miércoles 13.El nacido en Barcelona y el nacido en Úbeda lo habían invitado a su concierto “No hay dos sin tres”, que habían brindado días antes, pero el mandatario tenía ese día otro compromiso, por lo que el encuentro se postergó.Alberto tenía ya una relación con Serrat: “Conozco al Nano hace mucho, cuando viene solemos vernos”, le contó a Clarín. El catalán le contó que Sabina quería conocerlo y así, se produjo el encuentro en un salón privado del Hotel Madero.