Confirman procesamiento de senador PRO por violencia de género y queda al borde del juicio

Lade la Cámara Penal confirmó el procesamiento del diputado nacional depor San Juanen una causa en la que se lo investiva por ejercer violencia de género contra su expareja, la integrante de la misma alianza,Con este fallo, el diputado que entregará la banca en pocos días, queda a un paso de ir a juicio, según lo confirmaron los jueces,. El hecho que lo involucró en un escándalo mediático en San Juan tuvo lugar hace un año y su imputación llegó de inmediato por orden del juez Federico Rodríguez. El caso fue revelado por la misma víctima quien expuso las marcas que Cáceres le dejó producto de un violento brote de ira.La mujer realizó la denuncia en lay reveló haber tenido que soportar presiones, hostigamientos y maltratos por parte del diputado, quien también la habría amenazado para preservar su carrera política. Al respecto de esto, el diputado Cáceres, quien se llamó a silencio durante toda la campaña de Juntos por el Cambio en las elecciones recientemente pasadas, volvió a hablar por las redes sociales este jueves e hizo un descargo.Cáceres aseguró que realizó una contradenuncia por falso testimonio y acusó a su expareja de haber pergeñado la historia para perjudicarlo en su carrera política. Sin embargo,. Pese a que las pruebas fueron contundentes, Cáceres expresó que, en un primer momento, no le permitieron presentar pruebas que acreditarían que su expareja miente., dijo Cáceres, quien tiene una vasta trayectoria en litigios defensores como abogado penalista.También expuso que dichas pruebas que él tenía la intención de ofrecer, como “las cámaras de seguridad de CISEM que acreditaba a Martinazzo miente”, fueron “borradas”, según su versión. Con la intención de llegar hasta el máximo tribunal con la queja penal, Cáceres remarcó: “Aspiro a una Justicia más responsable, al igual que muchas personas que reclaman lo mismo, yo no bajaré los brazos”. Por su parte, la víctima tuvo su descargo al conocer el fallo judicial:En San Juan hubo revuelo porque un reconocido funcionario referente de Flagrancia y coordinador del Colegio de Jueces, Mario Parisí, fue denunciado e imputado hace pocas horas por su pareja, en contexto de violencia de género.Si bien, fue imputado y luego dejado en libertad, quedó vinculado a los graves delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial.Por este caso, otro funcionario conocido, quien estuvo al frente de un juzgado en años anteriores, como subrogante, Juan Pablo Ortega, quedó señalado en la causa como presunto encubrimiento por tratar de convencer a la víctima a que no denuncie a su amigo por los hechos de violencia.