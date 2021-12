04.12.2021 / Política

A dos años de la asunción, Alberto y Cristina estarán juntos en el acto del 10 de diciembre

El jefe de Estado confirmó que habrá un gran acto en Plaza de Mayo y que estará acompañado no solo por la Vicepresidenta sino también por el ex mandatario brasileño Lula Da Silva. Está previsto que los tres hablen pero aseguran que no se tratará de un acto partidario. Los detalles de la celebración por los 38 años del retorno de la democracia.