10 de diciembre: Máximo Kirchner convocó a movilizarse a la Plaza de Mayo

El titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, participó de la inauguración de la nueva sede del Ateneo Cristina Conducción en Avellaneda. lo hizo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Jorge Ferraresi, y el senador provincial Emmanuel González Santalla.

Kirchner convocó a los argentinos y argentinas a colmar la Plaza de Mayo el próximo 10 de diciembre en el marco del día de la democracia y los derechos humanos.expresó en relación a la asistencia de Lula a los festejos junto al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta.afirmó.Máximo puso en valor la tarea de la militancia durante la campaña del 2919 y el trabajo que desde el mismo 10 de diciembre de 2015 compañeros y compañeras hicieron para que el macrismo no se extendiera por más de un período de gobierno., enfatizó.También repaso los hitos de la Pandemia y puso en valor el trabajo de quienes integran el sistema de salud y aquellos y aquellas que desde los comedores se encargaron de que a los vecinos y vecinas no les faltará un plato de comida.En otra parte de su discurso recordó las palabras de Cristina en Avellaneda cuando el 28 de diciembre de 2017 dijo que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que otro argentino o argentina estuviera en la Casa Rosada a partir del 2019. "Y no fue broma, aunque lo hizo el día de los inocentes. Lo que sí es broma es que digan que ella quiere romper el Frente. Lo que quiere es que la Argentina salga adelante"., recalcó.